ترامب : مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران حال تحقيق انفراجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:34 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نقلتها نيويورك بوست إنه مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران في حال تحقيق انفراجة في المفاوضات الجارية.

وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس والوفد التفاوضي الأمريكي في طريقهم إلى إسلام آباد، تمهيدًا للمشاركة في جولة محادثات مرتقبة.

تحذير من تعطيل مسار التفاوض

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة عدم اللجوء إلى "الألاعيب" خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن بلاده تستعد لإجراء محادثات مع إيران، في إشارة إلى حساسية المسار التفاوضي الحالي.

فرصة محتملة لانفراجة دبلوماسية

تعكس هذه التصريحات استعدادًا أمريكيًا لتصعيد مستوى الحوار إلى لقاءات مباشرة، حال تحقيق تقدم، ما قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع للأزمة.