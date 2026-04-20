الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

ترامب : مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران حال تحقيق انفراجة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب : مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران حال تحقيق انفراجة

ترامب : مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران حال تحقيق انفراجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:34 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نقلتها نيويورك بوست إنه مستعد لمقابلة كبار القادة في إيران في حال تحقيق انفراجة في المفاوضات الجارية.

وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس والوفد التفاوضي الأمريكي في طريقهم إلى إسلام آباد، تمهيدًا للمشاركة في جولة محادثات مرتقبة.

تحذير من تعطيل مسار التفاوض

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة عدم اللجوء إلى "الألاعيب" خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن بلاده تستعد لإجراء محادثات مع إيران، في إشارة إلى حساسية المسار التفاوضي الحالي.

فرصة محتملة لانفراجة دبلوماسية

تعكس هذه التصريحات استعدادًا أمريكيًا لتصعيد مستوى الحوار إلى لقاءات مباشرة، حال تحقيق تقدم، ما قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع للأزمة.

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق