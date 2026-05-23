فرصتكِ الذهبية لجسم مثالي.. أفضل تمارين قصيرة خلال أيام عيد الأضحى 2026

ما رأيكِ أن تكون أيام عيد الأضحى 2026 فرصة ذهبية لشحن طاقتكِ، تحسين مزاجكِ، الحفاظ على وزنكِ، والاعتناء بنفسكِ في دقائق معدودة؟. أعلم جيدًا أن العيد وقت للفرحة وتبادل الزيارات العائلية؛ لكنه في نفس الوقت قد يكون فرصة لتتراكم الكسل والوجبات الدسمة.

لذا، قررت اليوم أن أقدم لكِ أفضل تمارين قصيرة خلال أيام عيد الأضحى 2026، لتكون بمثابة الأدوات البسيطة للحفاظ على صحتكِ ورشاقتكِ من دون تعقيد أو حرمان.

عمومًا، كل ما تحتاجينه هو 5 إلى 15 دقيقة فقط من التمارين الذكية والممتعة، التي يمكنكِ أداؤها على مدار يومكِ بسهولة وفعالية.

من هذا المنطلق، استعدي عبر موقع "دوت الخليج" لاكتشاف أقصر الطرق للحفاظ على رشاقتكِ ونشاطكِ طوال أيام العيد، بناءً على توصيات مدربة اللياقة البدنية كابتن نهى محمد من القاهرة.

قواعد أساسية للحفاظ على نشاطكِ خلال أيام عيد الأضحى 2026

تمرين المشي في المكان أحد القواعد الأساسية أينما كنت في عيد الأضحى قبل بدء التمارين القصيرة

ووفقًا لكابتن نهى محمد، بين وطأة الأكلات الدسمة، وكثرة الزيارات العائلية، وطقوس عيد الأضحى بصفة عامة؛ تجد الكثير من النساء نفسها في نهاية يوم العيد منهكة الجسد، مثقلة بالخمول، وشاعرة بالذنب تجاه ما تناولته من لحوم وحلويات. لذا ننصح كل امرأة باتباع مجموعة من التمارين القصيرة والمركزة التي ستساعدها على الحفاظ على نشاطها، تحسين مزاجها، والتخلص من الخمول من دون الحاجة إلى ساعات طويلة في الصالة الرياضية؛ إلى جانب اتباع القواعد التالية:

استمعي لجسمكِ، ولا تجبريه على تمارين عنيفة إذا كنتِ مرهقة من السهر أو الأكل الثقيل.

اشربي الماء بكثرة قبل وبعد التمرين، خاصة مع كثرة اللحوم والقهوة.

اهتمي بالإحماء30 ثانية فقط قبل البدء "المشي في المكان أو رفع الركبتين".

مارسّي التمارين في أي مكان خلال أيام عيد الأضحى 2026 ولا تستسلمي للكسل والخمول، أوكثرة الزيارات العائلية.

أفضل تمارين قصيرة خلال أيام العيد.. اختاري ما يناسب جدولكِ اليومي

أكدت كابتن نهى، أن التمارين المقدمة خلال السطور القادمة، لن تأخذ من وقتكِ أكثر من 15 دقيقة يوميًا، وفي نفس الوقت ستحافظ على لياقتكِ، تعزز طاقتكِ، وتساعدكِ على الاستمتاع بالعيد من دون الشعور بالذنب أو الخمول؛ وهي كالتالي:

تمارين طاقة الصباح (5 دقائق) .. لتنشيط الدورة الدموية بعد النوم

مثالية لبدء يوم العيد بنشاط قبل الاستعداد للزيارات، وهو كالتالي:

الركض في المكان (دقيقة واحدة): ارفعي ركبتيكِ برفق، مع تحريك ذراعيكِ بشكل طبيعي.

قفزات متباعدة (دقيقة واحدة): افتحي رجليكِ وذراعيكِ للخارج ثم عودي للداخل بسرعة معتدلة.

تمرين (Bird-Dog) دقيقة واحدة: استلقي على أربع (يدين وركبتين)، مدّي ذراعكِ اليمنى للأمام ورجلكِ اليسرى للخلف في آن واحد، ثم عودي ببطء. بدّلي الجوانب. هذا التمرين رائع للظهر والاتزان.

تمرين إطالة الجانبين (Side Stretch) دقيقتان: قفي مستقيمة، ارفعي ذراعًا واحدة فوق رأسكِ واميلي بجذعكِ إلى الجانب الآخر، اشعري بتمدد في الخصر. بدّلي الجانبين.

تمارين بعد وجبات العيد الدسمة (10 دقائق).. لحرق سعرات إضافية وتحسين الهضم

بعد مرور ساعة على الأقل من تناول الوجبة الدسمة (خاصة اللحوم)، قومي بهذا التمرين لتسريع الأيض، وهو كالتالي:

المشي السريع في المكان (3 دقائق): ارفعي ركبتيكِ عاليًا، وحركي ذراعيكِ بقوة.

القرفصاء الهوائية (دقيقتان): قفي ورجليكِ بمقدار عرض الكتفين، اخفضي جسمكِ كأنكِ تجلسين على كرسي خلفكِ مع ثني الركبتين، مع الحفاظ على صدركِ مرفوعاً. هذا التمرين يشغل أكبر عضلات الجسم (الأرداف والفخذين) ويحرق الكثير من الطاقة.

تمرين تسلق الجبال (دقيقة واحدة): طبقي وضعية البلانك (الضغط)، ثم اسحبي ركبتكِ اليمنى نحو صدركِ، ثم بدلي بسرعة كأنكِ تجرين في مكانكِ.علمًا أنه يمكنكِ تعديل السرعة حسب لياقتكِ.

تمرين الكرسي (دقيقة واحدة): استندي بظهركِ إلى حائط واخفضي جسمكِ كأنكِ تجلسين على كرسي غير مرئي، ثبتي لأقصى مدة تستطيعينها.

إطالة الفخذين (3 دقائق): قفي على رجل، وامسكي بقدمكِ الأخرى من الخلف واسحبيها نحو الأرداف.

تمارين الاستراحة بين الزيارات (5 دقائق).. مقاومة للتوتر والانحناءات الكثيرة

مثالية لتقوية الظهر والرقبة بعد الجلوس الطويل أو الانحناءات المكررة ؛ وهو كالتالي:

تمرين القطة (دقيقتان): قوّسي ظهركِ للأعلى (كالقطة الخائفة)، ثم قوّسي ظهركِ للأسفل (ارفعي رأسكِ وعظم الذنب للأعلى). كرري ببطء مع التنفس.

البلانك (دقيقة واحدة): استلقي على بطنكِ، ارتفعي على ساعديكِ وأصابع قدميكِ، حافظي على ظهركِ مستقيمًا تمامًا من الرأس إلى الكعبين. إذا كان صعبًا، يمكنكِ أداؤه على الركبتين.

تمرين دوران الجذع (دقيقتان): اجلسي على كرسي، أمسكي ذراع الكرسي بيد واحدة ولفّي جذعكِ ورقبتكِ ببطء نحو الخلف، ثم بدّلي.

تمارين قبل النوم (5 دقائق) .. لتهدئة الأعصاب وتخفيف آلام البطن

بعد يوم طويل من الأكل والوقوف، يمكنكِ ممارسة التمارين القصيرة التالية:

تمرين الركبتين إلى الصدر (دقيقتان): استلقي على ظهركِ، اسحبي ركبتيكِ نحو صدركِ وعانقيهما بذراعيكِ، تأرجحي برفق يمنة ويسرة لتدليك الظهر.

تمرين الساقين على الحائط (3دقائق): استلقي قرب حائط، ارفعي ساقيكِ مستقيمتين على الحائط. هذا التمرين المذهل يخفف تورم القدمين، يهدئ الجهاز العصبي، ويحسن الدورة الدموية بعد الوقوف الطويل.

على الهامش.. نصائح متنوعة للمرأة في عيد الأضحى 2026

