مدبولي: الحكومة تعمل على دعم وتشجيع المشروعات الجادة في قطاع الصناعات الدوائية

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 09:13 مساءً - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، مصنع شركة إيفا فارما، في إطار جولته اليوم السبت بمحافظة الجيزة.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع مختلف المشروعات الصناعية الجادة، لاسيما في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك في إطار جهود توطين وتعميق صناعة الدواء، التي تحقق قيمة مضافة، وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة حريصة على توفير مختلف التيسيرات والحوافز اللازمة لنجاح المشروعات العاملة في مجال صناعة الدواء، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن الاسهام في توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع بالغ الأهمية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الذي نوه إلى أن الشركة تُكرس جهودها لتوفير منتجات دوائية عالية الجودة وبسعر مناسب، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الابتكار، والتطوير، والوصول المستدام، مضيفا أن شركة إيفا فارما تنتج أكثر من مليون مستحضر دوائي يوميًا في أربع منشآت تصنيع على أحدث طراز، وتحظى بموافقات من هيئات تنظيمية عالمية متعددة.

كما أوضح “أرمانيوس” أن مستحضرات إيفا فارما تركز على عدة مجالات علاجية مهمة تشمل: مضادات العدوى، وأمراض العظام، والأعصاب، والأورام، والجهاز التنفسي، وأمراض النساء، وأمراض المسالك البولية والذكورة، وطب الأطفال، وأمراض العيون، والجهاز الهضمي، وطب الأسرة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وفيما يتعلق بمصنع إيفا فارما بالهرم، أشار “أرمانيوس” إلى أن فريق العمل به مكون من 3000 موظف وموظفة من عمال وصيادلة وأخصائيي بحث علمي وإداريين، ويمتلك المصنع قدرات تصنيعية متطورة بطاقة إنتاجية تبلغ 114 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتشمل القدرات التصنيعية للمصنع: الأقراص التقليدية، والكبسولات الجيلاتينية، وكبسولات الاستنشاق، والأكياس الدوائية بمختلف أنواعها مثل البودرة الجافة والفوارة، وأدوية الشرب، والبخاخات الأنفية والتنفسية، والمراهم والكريمات والبخاخات الموضعية، واللاصقات الطبية، والأمبولات…وغيرها.

ولفت “أرمانيوس” إلى أن شركة إيفا فارما تعمل على تنفيذ خطط توسعية طموحة لتعزيز قدراتها التصنيعية واللوجستية، حيث تشمل التوسعات إنشاء مصنع وخطوط إنتاج جديدة للمنتجات سريعة الذوبان بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا، بما يدعم التوسع في التقنيات الدوائية الحديثة عالية القيمة، مضيفا أن خطط التطوير تتضمن أيضًا مشروعًا متكاملًا لتوسعات المخازن وفق أحدث النظم الهندسية والتشغيلية، حيث يشهد مصنع الشركة توسعات عملاقة في منظومة التخزين.

وتطرق العضو المنتدب للشركة، إلى الاعتمادات الدولية الحاصلة عليها مصانع إيفا فارما، موضحا أن الشركة حاصلة على اعتمادات دولية مرموقة من عدد من الهيئات الرقابية العالمية، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية.

كما تحدث عن “مركز د.منير أرمانيوس للأبحاث والتطوير”، التابع للشركة، منوهاً إلى أنه يُمثل ركيزة أساسية لتطوير المستحضرات الدوائية والتقنيات العلاجية الحديثة داخل إيفا فارما، حيث يعمل على تحويل الرؤى العلمية إلى نتائج ملموسة، ابتداءً من تصميم التركيبات الدوائية وحتى تطوير العمليات، بما يضمن تحسين جودة وفعالية المنتجات، مضيفاً أن المركز يضم مختبرات متطورة للبحث والتطوير ومنطقة تجريبية مجهزة بأحدث التقنيات، مع الالتزام الكامل بمعايير ممارسات التصنيع الجيد.

وخلال جولته بالمصنع تفقد رئيس الوزراء عددا من معامل الشركة، ومبنى المنتجات سريعة الذوبان، وخطوط الإنتاج والتغليف، ومخازن المنتج النهائي، وعدة نماذج لمنتجات الشركة.

