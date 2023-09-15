يعد برج الحمل واحد من الأبراج الفلكية المميزة، على الرغم من صفاته المحببة إلا أن الغيرة قد تكون أحد مسببات المشاكل الرئيسية لدى أصحاب هذا البرج وللتعرف على أهم المعلومات حول برج الحمل والغيرة تابع المقال الآتي.

برج الحمل هو أحد الأبراج الفلكية الاثنى عشر ويشار إليه بالرقم واحد، يولد أصحاب هذا البرج في الفترة الممتدة بين 21 مارس إلى 19 أبريل. يُشتهر الأشخاص المولودين تحت برج الحمل بصفات عديدة من أبرزها الحب الشديد والغيرة. فيما يلي بعض صفات برج الحمل في الحب والغيرة: [1]

صفات برج الحمل في الحب

تتضمن ما يلي:

الشغف القوي، يتمتع الأشخاص من برج الحمل بشغف قوي اتجاه شريكه في العلاقات، يميل أصحاب هذا البرج إلى الاندفاع بقلوبهم وأحاسيسهم بكل قوة عندما يقعون في الحب.

قوة الإرادة، يملك برج الحمل إرادة قوية في تحقيق ما يرغب به في العلاقات. قد يكونون هم المبادرين دائماً في التقدم بخطوات جديدة وتحقيق التغييرات في العلاقة.

المغامرة والتحدي، يفضلون التحدي والإثارة في الحياة العاطفية. قد يكونوا مستعدين لاستكشاف أمور جديدة ومخاطرة في سبيل إثارة شريكهم وتجديد أجواء العلاقة.

الوفاء، يبذل برج الحمل كل ما يستطيع لنجاح العلاقة، حيث يسعون لحماية ودعم شريكهم وتقديم الأفضل لهم.

صفات برج الحمل في الغيرة

أما عن صفات برج الحمل في الغيرة فإن أصحاب هذا البرج يمتلكون مشاعر غيرة قوية، والتي يترتب عليها الشعور بالقلق بشأن الشريك ويخشون فقدانه باستمرار مما يؤثر على سير علاقتهم بشكل طبيعي. في بعض الأحيان، قد ينجم عن غيرة برج الحمل تصرفات عاطفية قوية، مثل التوتر والغضب السريع، خاصة إذا شعروا بأن الشريك يقوم بأمور تثير شكوكهم. وبسبب طبيعتهم الواثقة قد يحتاجون بين الحين والآخر إلى تأكيد من قبل الشريك حول درجة أهميتهم وحبهم لهم. عدم الحصول على ذلك قد يزيد من مشاعر الغيرة.

عندما يشعر برج الحمل بالغيرة، قد تظهر لديه بعض العلامات والسلوكيات التي تشير إلى ذلك. فيما يلي بعض العلامات التي تدل على غيرة برج الحمل: [2]

التوتر، في الغيرة تسيطر مشاعر القلق والتوتر على مولود برج الحمل وذلك عندما يشعر بوجود تهديد لعلاقته العاطفية. قد يبدأ في التفكير الزائد والقلق بشأن ما إذا كان الشريك يبدي اهتمامًا بأشخاص آخرين غيره.

الانفعالات القوية، قد يظهر أصحاب هذا البرج انفعالات قوية ومفاجئة عندما يشعر بالغيرة. قد يبدأ في التعبير عن مشاعره بشكل عاطفي وبصوت مرتفع، وربما يتجلى ذلك في نبرات صوته ولغة جسده.

المراقبة المكثفة، عندما يبدأ الحمل بالغيرة قد يضع شريكه تحت المراقبة المكثفة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الواقع. قد يكون لديه رغبة قوية في معرفة تفاصيل حياتهم ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

التنافسية، قد يحاول الحمل أن يبدي نفسه بشكل أفضل ويظهر جوانبه الإيجابية بشكل مكثف ليجذب انتباه الشريك ويقلل من فرص التواصل مع الآخرين.

التفكير المفرط، قد يصبح مولود الحمل منغمساً في التفكير المفرط والتحليل الدقيق للمواقف المختلفة، مما يزيد من مشاعره السلبية والغيرة.

حتى تتمكن من التعامل مع غيرة برج الحمل لا بد لك فهم صفاته الشخصية ومراعاتها جيداً، فيما يلي بعض النصائح والإرشادات للتعامل مع غيرة برج الحمل: [3]

كن صريحاً، تجنب التكتم، اجلس مع شريكك وتحدث معه عن مشاعرك وأفكارك، سيساعدهم ذلك في الهدوء والتأكد من صدق مشاعرك.

لا تتردد بتأكيد درجة حبك لهم، قدم لهم إثباتات عن حبك وولائك لهم، وجدد لهم بين الحين والآخر مدى أهميتهم بالنسبة لك.

كن شفافًا، فيما يتعلق بتفاصيل حياتك وعلاقاتك مع الآخرين. يمكن لذلك أن يحد من مشاعر الغيرة لدى الحمل.

اقضي مزيداً من الوقت مع شريكك، حاول قضاء وقت ممتع مع شريكك ولا تنسى مشاركته بالأنشطة المحببة له. هذا يمكن لذلك أن يعزز الترابط والثقة بينكما.

التركيز على الإيجابيات، قد يكون من الجيد توجيه الانتباه إلى مواقف الحب والاهتمام المشتركة في العلاقة. يمكن أن يساهم ذلك في تقليل مشاعر الغيرة وزيادة الثقة.

التعامل مع غيرة برج الحمل قد تكون صعبة بعض الشيء، احرص على الشفافية والوضوح في التعامل، على الرغم من تصرفات هذا البرج الحادة إلا أنه حساس وعليه عليك إيجاد الطريقة الأنسب للتعامل معه.