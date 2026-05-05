هل حُسم اللقب؟ تعادل مانشستر سيتي يمنح أرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 06:29 مساءً - فرض تعادل إيفرتون المثير أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-3 واقعًا جديدًا في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما منح أرسنال أفضلية واضحة في صدارة الترتيب، مع اقتراب الموسم من نهايته ودخول المنافسة مراحلها الحاسمة.

تعادل مانشستر سيتي أمام إيفرتون ينعش حظوظ أرسنال في الدوري الإنجليزي

شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى دقائقها الأخيرة، حيث نجح السيتي في تفادي الخسارة بفضل تحركات إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو، إلا أن التعادل اعتُبر خسارة نقطتين ثمينتين في توقيت حساس، وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة، بينما حافظ أرسنال على الصدارة برصيد 76 نقطة، ما يعزز موقف الفريق اللندني في سباق التتويج.

سيناريوهات تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي قبل نهاية الموسم

بات أرسنال في وضع مثالي لحسم اللقب، إذ يحتاج إلى تحقيق 8 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث المتبقية، ويواجه الفريق منافسين من أسفل ووسط جدول الترتيب، ما يمنحه أفضلية نسبية على المستوى الفني، ومع ذلك، يبقى الضغط قائمًا على اللاعبين لتحقيق الانتصارات دون تعثر، خاصة أن أي فقدان للنقاط قد يعيد الصراع إلى نقطة الصفر.

فرص مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعد التعثر

على الجانب الآخر، أصبح مانشستر سيتي مطالبًا بالفوز في جميع مبارياته المتبقية، إلى جانب انتظار تعثر أرسنال، ويخوض الفريق مواجهات صعبة أمام أندية تنافس على المراكز الأوروبية، ما يزيد من تعقيد مهمته، وفي حال التساوي بالنقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة، قبل النظر إلى المواجهات المباشرة، وهو ما قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد البطل.

في ظل هذه المعطيات، يدخل سباق الدوري الإنجليزي مرحلته الأكثر حساسية، حيث باتت التفاصيل الصغيرة هي الفيصل بين التتويج وخسارة اللقب، بينما يظل الصراع مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة.