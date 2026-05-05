أول رد من كيليان مبابي على اتهامات جماهير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 06:29 مساءً - خرج النجم الفرنسي "كيليان مبابي" مهاجم ريال مدريد، عن صمته للرد على موجة الانتقادات التي طالته مؤخرًا، على خلفية تصرفاته خلال فترة غيابه بسبب الإصابة، والتي اعتبرها البعض دليلاً على عدم الجدية.

سبب استياء جماهير ريال مدريد من مبابي

كانت جماهير الفريق الملكي قد أبدت استياءها بعد تداول صور لمبابي أثناء سفره وقضاء أوقات ترفيهية برفقة صديقته، في وقت يمر فيه الفريق بمرحلة حساسة على مستوى النتائج، ما أثار تساؤلات حول مدى التزامه ببرنامج التعافي.

ويعمل قائد منتخب فرنسا على استعادة جاهزيته البدنية في أسرع وقت، أملًا في اللحاق بمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

رد كيليان مبابي على جماهير ريال مدريد

في رد رسمي نقلته وكالة وكالة فرانس برس، وأورده الصحفي فابريزيو رومانو، أوضح فريق مبابي أن الانتقادات المتداولة "تعتمد على تفسيرات مبالغ فيها لوقائع مرتبطة بمرحلة التعافي، والتي تتم تحت إشراف دقيق من النادي".

وأضاف البيان أن تلك المزاعم "لا تعكس حقيقة التزام اللاعب، ولا الجهود اليومية التي يبذلها من أجل العودة في أفضل حالة ممكنة لخدمة الفريق"، في المقابل، كشفت صحيفة ذا أثلتيك أن بعض الأصوات داخل النادي، من موظفين ووكلاء لاعبين، أبدت تحفظها على تصرفات اللاعب، معتبرة أن إدارة النادي لم تتعامل بحزم كافٍ مع الموقف.