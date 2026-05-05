توقع نتيجة حسم بطل الدوري المصري.. هل يواصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 06:29 مساءً - توقع نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري، حيث يحل الفارس الأبيض ضيفاً على الفريق السكندري في مواجهة قوية يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في قمة من العيار الثقيل لمرحلة التتويج.

تُعد هذه المواجهة صراعاً على النقاط لتحسين المراكز؛ إذ يدخل نادي الزمالك اللقاء وهو في حالة فنية متذبذبة مؤخراً، حيث حقق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات له.

في المقابل، يمر فريق سموحة بفترة صعبة جداً، حيث تعرض لـ 4 هزائم في لقاءاته الخمسة الأخيرة مقابل انتصار وحيد، مما يجعله في موقف حرج أمام طموح الزمالك.

وتشير السجلات التاريخية الأخيرة إلى تفوق كاسح لنادي الزمالك في المواجهات المباشرة، حيث فاز في 4 لقاءات من أصل آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين، بينما حقق سموحة انتصاراً وحيداً.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة الليلة، الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وذلك في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 08:00 مساءً والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى تفوق الزمالك التاريخي والحالة الفنية الصعبة لسموحة إلى أفضلية لصالح الفريق الأبيض:

فوز الزمالك: 58%.

فوز سموحة: 18%.

التعادل: 24%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 0 لصالح الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة On Sport 1، وسيتولى المعلق بلال علام مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء، وسيقود المباراة تحكيمياً الحكم محمد الغازي على أرضية استاد الجيش ببرج العرب