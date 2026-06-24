محافظ الجيزة يتابع صيانة كوبري 15 مايو وتأمين الممرات الخطرة بكوبري الساحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 04:24 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة عدد من المحاور والكباري الحيوية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

وشملت الأعمال رصف مطلع كوبري (15) مايو من جهة شارع النيل بحي العجوزة، ضمن خطة صيانة الكباري ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين الحالة الفنية للطريق وتيسير الحركة المرورية.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ حماية وغلق الجوانب بالأسوار الحديدية لبعض الممرات الخطرة أعلى النيل بأرصفة كوبري الساحل، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين والحد من المخاطر المحتملة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الكوبري.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير بمختلف قطاعات المحافظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على كفاءة الطرق والكباري وتحقيق أعلى معدلات السلامة للمواطنين.