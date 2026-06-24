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رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

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رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 06:30 مساءً - تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتهنئة القلبية لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، والتي شهدت بدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة فخامة الرئيس، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار.

 

 

وتابع فى مؤتمر صحفى، كما أتقدم بتهنئة لمنتخب مصر الوطني بمناسبة تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم لكرة القدم، بأداء مشرف جسد روح العزيمة والإرادة القوية والإصرار على الانتصار، معربا عن التطلع لمزيد من النجاحات في هذه المنافسات العالمية.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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