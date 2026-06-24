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الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو

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الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو

الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 07:24 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم 24/6/2026 قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15%).

 

تسري هذه الزيادة ـ أيضًا ـ على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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