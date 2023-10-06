برج الكلب الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

برج الكلب الصيني هو أحد الأبراج الصينية، ويأتي في الترتيب الحادي عشر أي قبل الأخير، وهو برج يتمتع بصفات وخصائص تميزه عن غيره من باقي الأبراج الصينية، وفي هذا المقال نقدم لك أهم صفات برج الكلب الصيني، ومميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى.

هناك عدة صفات يشترك بها مواليد برج الكلب الصيني (بالصينية: 狗 (gǒu)) و(الإنجليزية: Dog)، حيث يأتي برج الكلب الصيني في الأعوام الآتية: 1934، 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018، 2030، 2042. [1]

أما عن الصفات التي تميز مولود برج الكلب الصيني، فهي تتمثل فيما يأتي: [2]

صادق، ومجتهد، ويمكن الاعتماد عليه.

نافذ البصيرة، وليس أنانياً، ويهتم بشؤون الآخرين.

اجتماعي، ومحب للمرح والمغامرات.

وفي، ولديه مبدأ، ويعيش وفق نظام وأخلاقيات ثابتة خاصة به لا يمكن المساومة عليها.

رغم أنه شخص جدير بالثقة إلا أنه يصعب أن يضع ثقته في الآخرين بسرعة.

صديق مخلص، ومستمع جيد للغير بصورة غير عادية.

محارب، لأنه في صراع دائم لمواجهة الظلم والوقوف في صف المظلومين.

عادةً ما يكون مولود برج الكلب صلباً جداً في تفكيره وفي سلوكه.

غالباً ما يكون مزاجياً، ويحتاج إلى وقت يقضيه بمفرده لينتقل من حالة العبوس إلى الابتهاج مرة أخرى.

يحتاج إلى وقت طويل والدليل الكافي لإثبات أن شخصاً ما محل للثقة، وحينها سينشأ نوع من الدفء تجاهه.

يحتاج مولود الكلب إلى النشاط البدني لتتحقق له السعادة.

يدافع عن أي قضية يعتقد بأنها تستحق المناصرة.

هناك العديد من الخصائص والمميزات التي يتمتع بها برج الكلب الصيني، وتشمل ما يأتي: [1]

الترتيب: 11

11 الاتجاه: غرب / شمال - غرب

غرب / شمال - غرب العنصر: التراب

التراب الفصل: الخريف

الخريف اللون: الأصفر

الأصفر الشهر: أكتوبر

أكتوبر الاستقطاب: يانغ

يانغ الحلفاء: برج الحصان، برج النمر

برج الحصان، برج النمر الأعداء: برج التنين

برج التنين حجارة الحظ: الألماس

الألماس أرقام الحظ: 1، 4، 5، 9، 10، 14، 28، 30، 41، 45

1، 4، 5، 9، 10، 14، 28، 30، 41، 45 البرج الغربي: الميزان

الميزان الكوكب: الزهرة

توجد 5 أنواع أو تصنيفات لكل برج من الأبراج الصينية، وتشمل أنواع برج الكلب الصيني ما يأتي: [2]

برج الكلب المعدني: موالي، ويعمل حسب حدسه، وهدوئه يقوده إلى النجاح، وعليه معرفة كيفية السيطرة على المصروفات.

موالي، ويعمل حسب حدسه، وهدوئه يقوده إلى النجاح، وعليه معرفة كيفية السيطرة على المصروفات. برج الكلب الخشبي: مستقل، وإبداعي، وزيادة ثقته بنفسه تدفعه إلى القمة.

مستقل، وإبداعي، وزيادة ثقته بنفسه تدفعه إلى القمة. برج الكلب المائي: نشط، وساحر، واجتماعي، ويقبل النصيحة من الأصدقاء، وله العديد من الأصدقاء المقربين.

نشط، وساحر، واجتماعي، ويقبل النصيحة من الأصدقاء، وله العديد من الأصدقاء المقربين. برج الكلب الناري: مستعصي على الحل، وطيب القلب، وقليل السيطرة، والاندفاع يقوده نحو شاطئ الأمان.

مستعصي على الحل، وطيب القلب، وقليل السيطرة، والاندفاع يقوده نحو شاطئ الأمان. برج الكلب الترابي: طموح، ومادي، ومجتهد في العمل، ويستخدم العلاقات مع الأصدقاء للحصول على النجاح، وليس لديه الكثير من الأصدقاء المقربين.

مولود برج الكلب يستطيع حماية نفسه دائماً من الأمراض النفسية والعضوية الخطيرة، وذلك بفضل قدرته على اتباع العادات الحسنة في الطعام والشراب والعمل، والراحة من الأمور التي قد تكون مؤذية لمولود برج الكلب مثل: الإفراط في تناول الطعام وفي شرب الكحول خاصة، يعتبر مولود برج الكلب بشكل عام من أصحاب الصحة الجيدة. [2]

قد يكون مولود الكلب عدو نفسه الأول في شؤون الحب، إذ ينتابه القلق والتوتر من الانخراط في العلاقات العاطفية، مما ينعكس على شريكه بالسلب، وغالباً ما تبدأ علاقات مولود الكلب بالصداقة التي تتحول إلى حب. [1]

يثق مولود برج الكلب بالشريك، ويشجعه على المشاركة وتقاسم المشاعر، ويكره مشاعر الغيرة، ويعد رفيقه المثالي شخص يستطيع أن يكون مخلصاً ومحباً. [1]

كما أن مولود برج الكلب الصيني كريم، ومخلص، وملتزم، وأمين، ومحب، وهو يجد الحب الحقيقي عادةً بعد نكسات وإخفاقات عديدة، وعادةً ما تنجح أنثى الكلب بدور الزوجة و الأم. [1]

مولود برج الكلب يكون دائماً صديقاً وفياً، ومستمعاً جيداً لأصدقائه وعائلته بصورة غير عادية، ويمكن أن يسمى مولود برج الكلب بالمحارب؛ لأنه صلب جداً في سلوكه وتفكيره. [1]

ويتميز مولود برج الكلب بالنزاهة، وتحمل المسؤولية، والوضوح، والشفافية، ويصلح دائماً في أي مسألة تتطلب إصدار حكم معين كما هي سنة الحياة، وهناك من يقف معه ومن يقف ضده، ويحترس من الآخرين، وغالباً ما يكون ذلك في سبيل حماية المقربين منه. [1]

يشكك مولود الكلب كثيراً في نوايا الغير، لذا يتأنى جداً في اختيار الصديق، ولكن حين يجد الشخص الذي يثق به، يعامله باهتمام كبير، ويساعده على حل مشاكله بكل اندفاع، وكأنه هو المعني مباشرة. [1]

مولود برج الكلب ناجح دائماً في المهن المُتعلقة بالخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى الوظائف الحكومية والخدمات الأمنية، ويستطيع مولود الكلب أن ينظم أموره المادية دائماً، ولا يواجه أي صعوبة في ذلك، إلا أن طابعه المزاجي قد يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات في عمله. [2]

يتوافق كل برج من الأبراج الصينية مع بعض الأبراج فيما لا يتفق مع غيرها، وعندما نتحدث عن برج الكلب الصيني، فإننا سنشير إلى توافقه مع برج الأرنب، إذ يتمتع مواليد هذا البرج بأفضل توافق في الحب مع برج الكلب. [1]

كما ينجذب مولود الكلب بسهولة لمولود الأرنب، لأن مواليد الأرنب غالباً ما تكون لطيفة ومراعية، وبالمقارنة مع مواليد برج الكلب، فإنهم يهتمون أكثر بالتفاصيل، وهناك فرصة بأن يكمل مواليد الكلب ومواليد الأرنب بعضهما بعضاً عندما يشكلون أسرة. [1]

فيما لا يتوافق برج الكلب مع كل من: برج التنين، وبرج الخروف، وبرج الديك. [1]

وغالباً ما تسبب الشخصيات المختلفة العديد من الصراعات في حياتهم اليومية، فعندما يتعايش مواليد الكلب مع مواليد التنين أو الديك أو الخروف، يكون من الصعب عليهم أن يتواصلون معهم بشكل سلس، أو أن يشاركوا مشاعرهم الحقيقية عند مواعدة أصحاب هذه الأبراج الثلاثة. [1]

يعاني مواليد برج الكلب الصيني من بعض نقاط الضعف في شخصياتهم، فهم يتميزون بأنهم شخصيات حساسة، ومحافظة، وعنيدة، وعاطفية إلى حد كبير. [2]

تتمثل عيوب مواليد برج الكلب الصيني في كونهم ذوي شخصيات مهمومة ومتشائمة، وساخرة، وانطوائية، وفضولية، كما أنهم يتملكهم القلق دائماً، ولديهم قدر كبير من العناد. [2]

من أهم الشخصيات المشهورة العربية والعالمية التي تنتمي لبرج الكلب الصيني ما يأتي:

الخديوي عباس حلمي الثاني.

مي زيادة.

مصطفى كامل.

توفيق الحكيم.

إبراهيم ناجي.

سيلفستر ستالون.

زا زا جابور.

وينستون تشرتشل.

مايكل جاكسون.

مادونا.

بيل كلينتون.

داليدا.

صوفيا لورين.

كلوديا شيفر.

شارون ستون.

بريجيت باردو.

الأم تيريزا.

ختاماً، تعرفنا معاً على أهم صفات برج الكلب الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى، إلى جانب بعض نقاط الضعف التي يعاني منها، وأهم مشاهير العالم من برج الكلب الصيني، ويمكنك معرفة المزيد عن صفات الأبراج وتوافقاتها مع الأبراج الأخرى من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.