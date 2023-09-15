نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة كابلات الرياض تعلن بدء التقديم على برنامج همة للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة كابلات الرياض عن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج همة المنتهي بالتوظيف، وهو برنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في عدة مجالات وذلك ضمن مبادرات الشركة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الكوادر الوطنية ومساعدتهم في بناء قدراتهم ليتمكنوا من رفع مستوى المنظمة بكفاءة وفعالية.

مسمى البرنامج:

– برنامج همة.

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– التسويق.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الموارد البشرية.

– التوريد.

الشروط:

– الخريجون السعوديون الجدد من الذكور والإناث لدرجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

– معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الفوائد:

– راتب شهري.

– تأمين طبي.

– التدريب على رأس العمل.

– التدريب والتوجيه.

– دورات تدريبية تقنية وغير تقنية.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة كابلات الرياض عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات للعمل لديها في مدينة الرياض، وذلك وفقآ لإعلان التوظيف التالي:

المسمى الوظيفي:

- مسؤول مبيعات تنفيذي

المؤهلات المطلوبة:

- خبرة 0-2 سنوات تحمل خبرة مبيعات

- الخبرة والمعرفة العملية لأنظمة إدارة علاقات العملاء

- سجل حافل من الإفراط في تحقيق الحصة

- مهارات اتصال كتابية ولفظية قوية

المسؤوليات المطلوبة:

- تحقيق أهداف المبيعات وتجاوزها

- إنشاء أعمال بنجاح من حسابات عملاء جديدة أو موجودة

- إدارة المفاوضات المعقدة مع كبار المسؤولين التنفيذيين

- بناء علاقة وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء

وأعلنت أيضا عن حاجتها لوظيفة سكرتير، وحددت المؤهلات المطلوبة وهي كالتالي:



- شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية

- التعامل مع MS Word / Excel بشكل احترافي

- التعامل مع Power Point وإعداد الشرائح والعروض التقديمية.

- مهارات إدارية متوسطة لإدارة من هم تحت إشراف وتوزيع العمل عليها.

- مهارات الاتصال الفعال وتوصيل المعلومات للمختصين وغير المتخصصين.

- إعداد الصيغ التعبيرية المناسبة للمراسلين باللغتين العربية والإنجليزية.

المهام الفنية:

- التنسيق مع الموظفين.

- تنظيم الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وكتابة محاضر (تنظيم وإعداد اجتماع العمل).

- التعامل مع الحاسب الآلي والحواسيب المكتبية باحترافية.

- تعدد المهام، القدرة على إنجاز وأداء أكثر من عمل.