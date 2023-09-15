نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المملكة بالقاهرة يفتتح المعرض الدولي للفنان السعودي طارق خوجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي للمصور والفنان السعودي طارق خوجة في القاهرة.

وحظي المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي الذي تنظمه الجمعية العالمية البلجيكية للإنسانية والإبداع والسلام الدولي، بحضور لفيف من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالثقافة.

وتجول السفير نقلي، بالمعرض واستمع إلى شرح عن الأعمال المقدمة فيه التي تعكس لمحات من تراث المملكة وحاضرها، إضافة إلى صور تجسد التواصل الحضاري بين الشعوب عن طريق استخدام عدد من أنواع الفن الفوتوغرافي.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين، عن إعجابه بما شاهده من أعمال للفنان طارق خوجة، تُظهر ما وصل إليه الفنانون السعوديون من إبداع وتقدم في مختلف المجالات الفنية والثقافية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن المعرض أقامته الجمعية العالمية البلجيكية للإنسانية والإبداع والسلام الدولي بمناسبة حصول الفنان طارق خوجة على أفضل شخصية عالمية قدمت أعمالا تخدم الإنسانية والسلام الدولي.