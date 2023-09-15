نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة حمد الرقيب التجارية توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عن فرص وظيفية وتدريبية للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن الرياض، الخبر، الهفوف، جدة.

الوظائف:

– محاسب.

– محُلل أعمال.

– مسؤول مشتريات.

– مسؤول مرافق – السلامة.

– موظف مبيعات.

– محُلل المخزون.

– مسؤول موارد بشرية (تمهير).

– مُصمم داخلي (تدريب تعاوني).

وغيرها من الوظائف..

أماكن العمل:



– الخبر.

– الرياض.

– جدة.

– الهفوف.



محاسب.

الدعم الفني

أخصائي التجارة الإلكترونية

ضابط منشأة – سلامة

مصمم جرافيك

موظف HR

فني صيانة HVAC

مصمم داخلي

مصمم جرافيك موشن

شريك مبيعات

معاون مبيعات

إدخال البيانات

منسق التجارة الإلكترونية

مصمم جرافيك

موظف موارد بشرية

منسق تسويق

منسق المشروع

مساعد مبيعات

محلل نظم

مهندس صناعي

أماكن العمل:

الخبر.

الهفوف.

المدينة المنورة.

الرياض.

جدة.

خميس مشيط.



وفي وقت آخر أعلنت شركة الرقيب حمد عن توفر وظائف شاغرة وهي كالتالي:

1- مصمم داخلي. (الرياض، الخبر)

- أن يكون سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي أو العمارة.

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- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

- يجب أن يكون لديك القدرة على توليد أفكار إبداعية وتنفيذ هذه الأفكار لتصور أرضية صالة العرض.

- يجب أن يكون على دراية بالكمبيوتر مع القدرة على التعلم ويصبح بارعًا في أداة إدارة المخزون وأوامر الشراء.

2- مراقب المخزون. (الرياض)

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

3- مسوق عقاري. (الخبر)

- حاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

- اتقان الحاسب الألي وبرامج الأوفيس.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مسؤول الموارد البشرية (برنامج تمهير). (الخبر)

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادله.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

5- مطور النظم. (الخبر)

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

- مهارات البرمجة اللغوية ASP.Net، C #.

- المعرفة في عملية تخطيط موارد المؤسسات (Oracle، SAP، Microsoft Dynamics).

- المعرفة الأساسية في Dynamics AX.