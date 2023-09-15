نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الملاحة الجوية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن بدء التقديم للرجال والنساء لحملة الثانوية فأعلى في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بمجال المراقبة الجوية، وذلك لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي).

الهدف من البرنامج:

تدريب الكفاءات الوطنية التي تمتلك المهارات للعمل في المراقبة الجوية.

الشـروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

3- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبمعدل لا يقل عن 85 % حاصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة، 70 في اختبار التحصيلي.

4- أو حاصل على شهادة دبلوم / بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادلها.

5- حاصل على درجة 5.5 في اختبار آيلتس أو درجة 75 في اختبار STEP أو ما يعادلها.

6- اجتاز الكشف الطبي المعتمد.

تفاصيل عن البرنامج:– مكان العمل (العمل كمراقبين جويين داخل وحدات المراقبة الجوية في مطارات المملكة).– مدة البرنامج (سنة).– مقر التدريب (مدينة جدة).



وفي وقت سابق، أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح باب التقديم لحملة البكالوريوس فأعلى لشغل وظيفة إدارية شاغرة بمسمى مساعد إدارى، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط الموضوعه من قبل الشركة والمذكورة، كما أعلنت بوابة التوظيف الرسمية عن وظائف خدمات الملاحة الجوية السعودية بالرياض وتبوك وجدة لأصحاب الخبرات فى المسميات التاليه:

1-مساعد مدير

الرياض، المملكة العربية السعودية

مساعد مدير

تبوك، المملكة العربية السعودية

متدرب تعاوني

المملكة العربية السعودية.

مهندس كهروميكانيكي.