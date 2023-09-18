نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة قناص الخليج للحراسات الأمنية تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة قناص الخليج للحراسات الأمنية وإدارة الحشود عن توفر وظائف أمنية وإدارية وصحية للرجال والنساء في مختلف المؤهلات للعمل في الرياض.

الوظائف:

1- مشرف أمن:

– يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

– اجتياز الاختبار.

– الراتب 7،000 ريال.

2- حارس الأمن:

– يشترط خبرة سنتين في مجال العمل.

– الراتب 5،500 ريال.

3- مسعف ميداني:

– يشترط وجود خبرة وشهادة معتمدة.

– اجتياز الاختبار الميداني.

– الراتب 6،000 ريال.

4- مشغل طائرة درون:

– يشترط وجود خبرة عالية.

– اجتياز الاختبار العملي.

– الأفضلية لمن يحمل رخصة.

– الراتب 7،000 ريال.



موظف إداري:

– يشترط وجود خبرة سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الراتب 6،000 ريال.

موعد التقديم:

– التقديم بدأ من يوم السبت بتاريخ 1445/03/01هـ الموافق 2023/09/16م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

وفي وقت سابقؤ أعلنت شركة قناص الخليج للحراسات الأمنية عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء للوظائف الأمنية للعمل بمحافظة جدة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

المسميات الوظيفية:

– حارس /ـة أمن.

– مشرف /ـة أمن.

المتطلبات:

– أن يكون سعودي/ـة الجنسية.

– إحضار بطاقة الأحوال الأصلية.

– تفعيل توكلنا في مقر التقديم.

– الموافقة على استخراج صحيفة سوابق من أبشر.

– لا يلزم خبرة سوف يتم التدريب والتطوير قبل بدء العمل والأفضلية لمن لديه خبرة أمنية سابقة.



وفي وقت آخر، تعلن شركة قناص الخليج للحراسات الأمنية عبر حسابها الرسمي على موقع التوظيف لينكد إن عن فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية رجال / نساء لسكان مدينة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.



المسميات الوظيفية:-

- حارس /ـة أمن.

- مشرف /ـة أمن.



المتطلبات:-

- أن يكون المتقدم /ـة سعودي الجنسية.

- إحضار بطاقة الأحوال الأصلية.

- تفعيل توكلنا في مقر التقديم.

- الموافقة على استخراج صحيفة سوابق من أبشر

- لا يلزم خبرة سوف يتم التدريب والتطوير قبل بدء العمل والأفضلية لمن لديه خبرة أمنية سابقة.