نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سالك" تزيد من حصتها في "نادك" إلى 38.65% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت شركة "سالك" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اليوم، أنها زادت حصتها في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" من 32.46% إلى 38.65%، وذلك انطلاقًا من توجهاتها الإستراتيجية في الإسهام لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي عبر تمكين قطاع الأغذية الزراعية المحلي، حيث تعد هي الزيادة الثانية بعد أن كانت حصة سالك 20%.

وتعد "نادك" من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وتتواءم إستراتيجيتها مع مستهدفات "سالك" للاستثمار المحلي في السلع الغذائية حيث تسعى "نادك" إلى تعزيز دورها الفعّال في منظومة الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي عبر التحول إلى شركة غذائية متكاملة مما سيسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع المستهدفة ودعم سلاسل الإمداد داخل المملكة