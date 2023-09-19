نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية في جميع التخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض عن فتح باب القبول لحملة الثانوية جميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني 1445هـ.

مسمى البرنامج:

– برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك.

شروط القبول:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).

3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- أن لا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.

نبذة عن التدريب:

1- فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.

2- التدريب باللغة الإنجليزية.

3- التدريب تحت إشراف خبراء من كبرى الشركات اليابانية.

4- رسوم التدريب تدفع من قبل الشركة الموظفة وصندوق تنمية الموارد البشرية أو سابك.

نبذة عن البرنامج:

– البرنامج الرئيس للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية.

– يتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي.

– يقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعًا تدريبيا.



موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/04هـ الموافق 2023/09/18م.

وفي وقت سابق، اعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام 2023/2022 لحملة الثانوية فأعلى جميع الأقسام ببرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف والان اليكم التفاصيل وكيفية التقدم.



تفاصيل برنامج المعهد العالي للصناعات البلاستيكية:



برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في الشركات الكبرى الرائدة بقطاع صناعة البلاستيك

الشروط المطلوبة للتقديم:

-خريجي الثانوية فأعلى ج التخصصات.

- ألا يتجاوز عمره 23 سنة.

-لا يكون قد سبق دعمه من قبل.

- لا يكون مسجلًا في التأمينات.

-اجتياز المقابلة بعد مطابقة البيانات.

المزايا للعاملين:

-توظيف فوري عند بدء التدريب والتدريب الإنجليزية.

-التدريب تحت إشراف خبراء

-شهادة دبلوم في تقنية الصناعات البلاستيكية

فرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.