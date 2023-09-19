نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تنفيذ الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تنفيذ شركة الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة الرياض، جدة، الدمام.

الوظائف:

1- مسؤول تمويل شخصي.

2- مسؤول تمويل الشركات B2B.

3- ممثل مبيعات التأمين الصحي.

4- ممثل مبيعات السيارات.

5- موظف التسويق عبر الهاتف.

6- مدير مشروع تقنية المعلومات.

7- ممثل مبيعات.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تنفيذ الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول تحليل الائتمان:

- المتابعة بالأعمال اليومية لعمليات مابعد البيع لضمان تحقيق الهدف وتحقيق اتفاقية مستوى الخدمة.- مهارات المحاسبة.- مهارات إدارة الوقت.- التفكير التحليلي والمنطقي.- مهارات مايكروسوفت أوفيس.

2- مسؤول مبيعات التامين المصرفي:

- خبرة في مجال التأمين الصحي.- مهارات التسويق.- مهارات إدارية.- مهارات الحاسب الآلي.- مهارات اقناع العميل.

3- تدريب على رأس العمل (الموارد البشرية):

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- لا يشترط الخبرة المسبقة.- درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:



1- ممثل مبيعات السيارات.

- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل مع مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.

- مهارات قوية في البيع والتفاوض والاتصال.

- خبرة عملية 2 سنوات في مبيعات السيارات.

- الإلمام بـ MS Office.

- مهارات جيدة في التنظيم وإدارة الوقت.

2- ممثل مبيعات العقارات.

- درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل مع مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.

- مهارات قوية في البيع والتفاوض والاتصال.

- خبرة عملية 2 سنوات في مبيعات العقارات.

- الإلمام بـ MS Office.

- مهارات جيدة في التنظيم وإدارة الوقت..

شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقًا)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك - وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

- مسؤول تمويل شخصي.

- مسؤول مبيعات التامين المصرفي "الحماية والادخار".

- مسؤول مبيعات التامين المصرفي.

- تنفيذي أول المبيعات.

- سكرتير تنفيذي.

- ممثل مبيعات أجهزة نقاط البيع.

- ممثل مبيعات التأمين الصحي.

- ممثل مبيعات السيارات.

- ممثل مبيعات.

برنامج تدريب على رأس العمل.

مكان العمل:

- الرياض.