نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو تعلن عن وظائف شاغرة بمختلف مناطق المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (طغازكو عن توفر وظائف شاغرة (براتب يصل إلى 8،000 ريال) للعمل لنقل الغاز المسال في فروع الشركة بين مدن المملكة.

المسمى الوظيفي:

– سائق ناقلة.

أماكن العمل:

– جدة.

– الرياض.

– الدمام.

– المدينة المنورة.

الغرض العام من الوظيفة:

– نقل غاز البترول المسال إلى فروع الشركة.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز العمر عن 45 سنة.

– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.



الراتب والمميزات:

– الراتب الإجمالي: 5،000 ريال.

– حوافز شهرية تصل إلى 3،000 ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/03/03هـ الموافق 2023/09/17م.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة - وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سائق ناقلة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).

- أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.

- الراتب الإجمالي: 5،000 ريال.

- حوافز شهرية تصل إلى 3،000 ريال.

تأمين طبي للموظف وعائلته.



وفي وقت آخر، أفصحت الشركة عن توفر وظائف شاغرة بجميع المدن بالسعودية للعمل لديها في فرع مدينة الدمام وتوزعها على باقي المدن المملكة، وذلك وفقآ لإعلان التوظيف التالي:

المسمى الوظيفي:

- سائق ناقلة.

المؤهلات المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

3- أن يكون لائق صحيا وبدنيا وطبيًا.

4- اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

5- مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي.

6- المؤهل العلمي لا يقل عن درجة الثانوية العامة.

7- أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.

من ضمن الواجبات والمسؤوليات:

1- يقوم بفحص الناقلة قبل تنفيذ أوامر الشحن.

2- يقوم بتنفيذ أوامر الشحن الموكلة إلية وفقا للجدولة اليومية المحددة.

3- يقوم بالإبلاغ الفوري عن أية أعطال في الناقلة، ويتابع إجراءات إصلاحها.

4- يقوم باتباع قواعد الأمن والسلامة في قيادة الناقلة.

5- يقوم بالتقيد التام بالقواعد المنظمة للسير والمرور في قيادة الناقلة في الطرق الداخلية والسريعة.

6- يقوم بالتقيد بالمسارات والطرق المعتمدة لدى الشركة.

7- يقوم بالمساعدة في إسعاف سيارات الشركة المتعطلة على الطرق.

8- يتأكد من اكتمال مستندات الناقلة وتجديدها، وتجديد رخصة القيادة الخاصة بها.



9- القيام بأي مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها من قبل الرئيس المباشر.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- الراتب الإجمالي: 5،000 ريال

2- حوافز شهرية تصل إلى 3،000 ريال.

3- تأمين طبي للموظف وعائلته.