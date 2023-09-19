الأمير حسام بن سعود يعتمد تشكيل مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميُّز

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميُّز، تشكيل مجلس إدارة الجائزة في نسختها التاسعة بعضوية 20 عضوًا مع اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور منصور بن سعيد أبوراس أن فروع جائزة الباحة للإبداع والتميز في دورتها التاسعة، ستشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع الطالب المتميز، وفرع الأداء المؤسسي المتميز من القطاع الحكومي (مدني - عسكري) والقطاع الخاص، وفرع المبادرات في تحقيق هوية المنطقة، وفرع الإبداع في مجال الشعر العربي، وفرع أبناء المنطقة المتميزون خارجها، وفرع تمكين المرأة، وفرع الإعلامي المتميز.

وقدم الدكتور أبوراس باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الجائزة في دورتها التاسعة، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على ثقته في اعتماد التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدًا أن الجائزة تمثل رافدًا حيويًا في مسيرة التنمية بالمنطقة من خلال إيجاد بيئة تميز وتحفيز إداري وتعليمي وإبداعي، إلى جانب دورها الفاعل في خلق بيئة تنافسية تدعم المبدعين والمتميزين