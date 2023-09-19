نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أعمال مؤتمر دولي بالمغرب حول الهيدروجين الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، بمشاركة نحو 1000 من المسؤولين الحكوميين ورواد الصناعة والخبراء الدوليين من عدة بلدان.

وتسعى هذه القمة التي تستمر يومين، إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول فرص وتحديات سلسلة القيمة الصناعية والتكنولوجية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، وتبادل التجارب والخبرات في هذا الميدان، ودراسة آفاق تطوير الإنتاج والتحويل والتخزين والتوزيع والاستخدام.

ويقام على هامش القمة معرض يضم مجموعة من الأروقة التي تقدم للزائرين أحدث الابتكارات والمشاريع الناجحة التي تعتمد على الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة