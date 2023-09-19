نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 181 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 10 - 16 سبتمبر 2023م، 181.876.000 عملية، بقيمة 11.186.112.000 ريال، مقابل 11.326.868.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.070.000 بقيمة 590.726.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.364.000 بقيمة 331.803.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 154.000 بقيمة 155.315.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.195.000 بقيمة 222.768.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.342.000 بقيمة 781.440.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.927.000 بقيمة 778.491.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.059.000 بقيمة 300.442.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 623.000 بقيمة 243.240.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.577.000 بقيمة 114.203.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 202.000 بقيمة 184.272.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.483.000 بقيمة 1.243.583.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.715.000 بقيمة 250.479.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51.386.000 بقيمة 1.636.248.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.929.000 بقيمة 1.772.520.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 766.000 بقيمة 82.249.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.570.000 بقيمة 680.572.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26.511.000 بقيمة 1.817.761.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 55.224.000 بقيمة 3.761.170.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.389.000 بقيمة 425.771.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.478.000 بقيمة 422.377.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.167.000 بقيمة 218.578.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.303.000 بقيمة 174.259.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.902.000 بقيمة 148.925.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.197.000 بقيمة 263.245.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.958.000 بقيمة 323.471.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.619.000 بقيمة 568.540.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.515.000 بقيمة 1.600.980.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 55.224.000 بقيمة 3.761.170.000 ريال