نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة نيوم المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للعمل لدى شركائها برواتب تصل 10،000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
– سكرتير.
– مدير الموارد البشرية.
– مهندس البناء.
– منسق المشروع.
– كبير علماء البيئة.
– مدير الصحة والسلامة.
– مطور أعمال.
– أخصائي التوظيف.
– مدير عمليات الموارد البشرية.
– مشرف رفع.
– ممرض.
– مهندس موقع (راتب يصل 10،000ريال).
– فني.
– مهندس رئيسي أول.
– مهندس التكليف.
– فني ميداني.
وغيرها من الوظائف..
وفي وقت سابق، أعلنت شركة نيوم وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف نيوم
1- أخصائي استشارات الامتثال.
2- مدير أول تجربة العملاء.
3- مدير تسويق أول.
4- أخصائي توظيف.
5- مدير التواصل الاجتماعي.
6- مدير أول - البناء / العقارات.
7- مدير تسويق (ذو خبرة).
8- مدير العلاقات التنظيمية والحكومية.
9- مهني التكليف.
10- محاسب ضريبي أول.
11- مدير تجربة الخدمة.
12- مدير – التصميم والهندسة المعمارية.
13- قائد، التخطيط الحضري.
14- مهني القوى العاملة.
15- محاسب أول - التقارير المالية.
16- مدير الاستعداد للكوارث.
17- أخصائي محاسبة.
18- مدير أول وظائف الشركة والخدمات المشتركة.
19- مدير أول، الأمن السيبراني.
20- مدير التكليف.
21- محترف بيانات الجودة.
22- مدير أول تميز الخدمة.
23- أخصائي الرعاية الصحية عن بعد والرعاية المنزلية.
24- قائد عمليات الإنتاج.
25- قائد المقاولات.
26- قائد مشروع ERI.
27- محلل مالي.
28- رئيس إدارة المخاطر المؤسسية واستمرار الأعمال.
29- مدير ابتكار الأعمال (ERI Ops).
30- مدير أسواق المرونة واللوائح.
31- مهندس السلامة الفنية - التوليد.
32- مدير الجودة.
33- مدير المشروع.
34- مدير موقع.
35- أخصائي لوجستي.
36- مهندس بيئي.
37- خبير أول العلامة التجارية.
38- أخصائي محاكاة عملية الهيدروجين.
39- مدير التمويل الاستراتيجي- الإعلام والترفيه والثقافة.
40- أخصائي ترميم ميداني أول.
41- مهني تجربة الخدمة.
42- مدير العمليات السريرية.
43- أخصائي محاسبة.
44- مدير الامتثال.
45- مدير المشروع - شركة المرافق.
46- مدير عمليات الشبكات.
47- مدير التخطيط الأمني.
48- محلل استراتيجي.
49- مدير التوظيف.
50- مدير تصميم أول.
51- محلل أعمال أول.
52- قائد الإشراف والتنفيذ.
53- قائد استخبارات السوق.
54- مدير مشروع أول - البنية التحتية.
55- مدير مشروع أول - أتمتة المستودعات.
56- أخصائي أول تجربة الأفراد.
57- مدير أول ضوابط المشروع.
58- محلل أعمال عمليات المبيعات.
59- كبير مهندسي الطب الحيوي.
60- مدير-التصميم والهندسة المعمارية.
61- مدير العلامة التجارية.
62- مدير أول المشاريع الزراعية.
63- مدير أول - لوائح الاتصال والبنية التحتية الرقمية.
64- شريك أعمال خصوصية البيانات.
65- مهندس توجيه الكابلات والعبارات تحت الأرض.
66- قائد التوظيف.
67- مهندس العمليات الميدانية-محطات الضخ.
68- قائد تجاري.
69- محلل مجلس الإدارة واللجان.
70- أخصائي الجرد والمخازن، تخطيط وهندسة الموانئ.
71- مدير الهندسة.
72- محلل.
73- أخصائي أول حركة المرور والرفع الثقيل.
74- مدير إدارة حوكمة الجهات.
75- رئيس إدارة البحوث.
76- مدير التكليف.
77- مدير إدارة مخاطر المشاريع الرأسمالية.
78- رئيس تنمية الأصول الثقافية.
79- قائد علاقات الشركاء - المشتريات.
80- مدير البناء.
81- قائد الإستراتيجية.
82- مدير أول لاستراتيجية المواهب وقيادة الفكر.
83- أخصائي شكاوي العملاء.
84- مهندس التكليف.
85- مدير اللوائح التعليمية.
86- قائد التحكم في العمليات.
87- مهندس التكلفة والتخطيط.
88- مدير تنفيذي - العمليات الأمنية.
89- مدير التخطيط.
90- استراتيجي - مدير أول - النماذج والأنظمة.
91- مدير تجربة العلامة التجارية الأول.
92- مدير تكنولوجيا المعلومات - المنافذ.
93- قائد إدارة المخاطر في المؤسسة.
94- مدير تمويل الشركات.
95- مدير تنسيق الرعاية.
96- مدير أول - التحول - العمليات والحوكمة والامتثال.
97- قائد مالك المنتجات.
98- مهني العمليات السريرية.
مدير امتثال الحوكمة وإدارة المخاطر.
100- مدير مشروع - التعدين والصلب الأخضر.
101- مدير عمليات أول.
102- مدير عقود الحساب الرئيسي.
103- مدير محطات الضخ.
104- مدير تنمية الأصول.
105- أخصائي العمليات اللوجستية.
106- أخصائي سياسات ولوائح الهيدروجين.
107- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات التابعة - عام.
108- مدير تطوير الأعمال.
109- مدير اللوجستيات.
110- أخصائي أول في المشاركة الصناعية.
111- قائد المشتريات.
112- مدير مشروع تطوير أول.
113- مدير المشروع.