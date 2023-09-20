نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة نيوم تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة نيوم المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للعمل لدى شركائها برواتب تصل 10،000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– سكرتير.

– مدير الموارد البشرية.

– مهندس البناء.

– منسق المشروع.

– كبير علماء البيئة.

– مدير الصحة والسلامة.

– مطور أعمال.

– أخصائي التوظيف.

– مدير عمليات الموارد البشرية.

– مشرف رفع.

– ممرض.

– مهندس موقع (راتب يصل 10،000ريال).

– فني.

– مهندس رئيسي أول.

– مهندس التكليف.

– فني ميداني.

وغيرها من الوظائف..

وفي وقت سابق، أعلنت شركة نيوم وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية:

وظائف نيوم

1- أخصائي استشارات الامتثال.

2- مدير أول تجربة العملاء.

3- مدير تسويق أول.

4- أخصائي توظيف.

5- مدير التواصل الاجتماعي.

6- مدير أول - البناء / العقارات.

7- مدير تسويق (ذو خبرة).

8- مدير العلاقات التنظيمية والحكومية.

9- مهني التكليف.

10- محاسب ضريبي أول.

11- مدير تجربة الخدمة.

12- مدير – التصميم والهندسة المعمارية.

13- قائد، التخطيط الحضري.

14- مهني القوى العاملة.

15- محاسب أول - التقارير المالية.

16- مدير الاستعداد للكوارث.

17- أخصائي محاسبة.

18- مدير أول وظائف الشركة والخدمات المشتركة.

19- مدير أول، الأمن السيبراني.

20- مدير التكليف.

21- محترف بيانات الجودة.

22- مدير أول تميز الخدمة.

23- أخصائي الرعاية الصحية عن بعد والرعاية المنزلية.

24- قائد عمليات الإنتاج.

25- قائد المقاولات.

26- قائد مشروع ERI.

27- محلل مالي.

28- رئيس إدارة المخاطر المؤسسية واستمرار الأعمال.

29- مدير ابتكار الأعمال (ERI Ops).

30- مدير أسواق المرونة واللوائح.

31- مهندس السلامة الفنية - التوليد.

32- مدير الجودة.

33- مدير المشروع.

34- مدير موقع.

35- أخصائي لوجستي.

36- مهندس بيئي.

37- خبير أول العلامة التجارية.

38- أخصائي محاكاة عملية الهيدروجين.

39- مدير التمويل الاستراتيجي- الإعلام والترفيه والثقافة.

40- أخصائي ترميم ميداني أول.

41- مهني تجربة الخدمة.

42- مدير العمليات السريرية.



43- أخصائي محاسبة.

44- مدير الامتثال.

45- مدير المشروع - شركة المرافق.

46- مدير عمليات الشبكات.

47- مدير التخطيط الأمني.

48- محلل استراتيجي.

49- مدير التوظيف.

50- مدير تصميم أول.

51- محلل أعمال أول.

52- قائد الإشراف والتنفيذ.

53- قائد استخبارات السوق.

54- مدير مشروع أول - البنية التحتية.

55- مدير مشروع أول - أتمتة المستودعات.

56- أخصائي أول تجربة الأفراد.

57- مدير أول ضوابط المشروع.

58- محلل أعمال عمليات المبيعات.

59- كبير مهندسي الطب الحيوي.

60- مدير-التصميم والهندسة المعمارية.

61- مدير العلامة التجارية.

62- مدير أول المشاريع الزراعية.

63- مدير أول - لوائح الاتصال والبنية التحتية الرقمية.

64- شريك أعمال خصوصية البيانات.

65- مهندس توجيه الكابلات والعبارات تحت الأرض.

66- قائد التوظيف.

67- مهندس العمليات الميدانية-محطات الضخ.

68- قائد تجاري.

69- محلل مجلس الإدارة واللجان.

70- أخصائي الجرد والمخازن، تخطيط وهندسة الموانئ.

71- مدير الهندسة.

72- محلل.

73- أخصائي أول حركة المرور والرفع الثقيل.

74- مدير إدارة حوكمة الجهات.

75- رئيس إدارة البحوث.

76- مدير التكليف.

77- مدير إدارة مخاطر المشاريع الرأسمالية.

78- رئيس تنمية الأصول الثقافية.

79- قائد علاقات الشركاء - المشتريات.

80- مدير البناء.

81- قائد الإستراتيجية.

82- مدير أول لاستراتيجية المواهب وقيادة الفكر.

83- أخصائي شكاوي العملاء.

84- مهندس التكليف.

85- مدير اللوائح التعليمية.

86- قائد التحكم في العمليات.

87- مهندس التكلفة والتخطيط.

88- مدير تنفيذي - العمليات الأمنية.

89- مدير التخطيط.

90- استراتيجي - مدير أول - النماذج والأنظمة.

91- مدير تجربة العلامة التجارية الأول.

92- مدير تكنولوجيا المعلومات - المنافذ.

93- قائد إدارة المخاطر في المؤسسة.

94- مدير تمويل الشركات.

95- مدير تنسيق الرعاية.

96- مدير أول - التحول - العمليات والحوكمة والامتثال.

97- قائد مالك المنتجات.

98- مهني العمليات السريرية.

مدير امتثال الحوكمة وإدارة المخاطر.

100- مدير مشروع - التعدين والصلب الأخضر.

101- مدير عمليات أول.

102- مدير عقود الحساب الرئيسي.

103- مدير محطات الضخ.

104- مدير تنمية الأصول.

105- أخصائي العمليات اللوجستية.

106- أخصائي سياسات ولوائح الهيدروجين.

107- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات التابعة - عام.

108- مدير تطوير الأعمال.

109- مدير اللوجستيات.

110- أخصائي أول في المشاركة الصناعية.

111- قائد المشتريات.

112- مدير مشروع تطوير أول.

113- مدير المشروع.