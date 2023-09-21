نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتمكن الجميع مع معرفتها.



متطلبات إصدار تأشيرة الخروج والعودة

جاءت أهم المتطلبات من أجل القيام بإصدار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، كما يلي:-

-لا بد من سداد رسوم التأشيرة.

-إضافة إلى سداد جميع المخالفات المرور.

-أن يكون الفرد داخل المملكة العربية السعودية.

-أن تكون صلاحية جواز ساري لمدة 60 يومًا فأكثر.

-لا بد من سريان صلاحية الإقامة للفرد.



الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة 1445

هناك بعض الخطوات من أجل الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، وفقًا للأتي:-



-أولا يتم الذهاب إلى منصة مقيم.

-ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

-إدخال رقم التأشيرة.

-تحديد مدة الإقامة.

-الضغط على زر التحقق المرئي.

-في النهاية تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.



أهم المعلومات عن خدمة مقيم

– تعد خدمة مقيم بوابة إلكترونية تعمل على إنجاز كافة المهام للمقيمين بالمملكة، وكل منهم تبعا للمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، وهذا يساهم في اصدار تأشيرة الخروج والعودة، تلك المعاملات تتم بالتعاون مع خدمة واصل في البريد السعودي، التي توفر التواصل عبر البريد

ولا بد قبل البدء في تجديد الإقامة عبر برنامج مقيم، لا بد من التأكد من تجديد رخصة الإقامة في المديرية العامة للجوازات، وتسديد رسوم رخصة العمل في وزارة العمل بالمملكة، ومن الممكن دفع كافة الرسوم في أي بنك محلي من خلال خدمة سداد، وذلك توفيرا للوقت والمجهود.



مميزات خدمة مقيم

– القدرة على انجاز كافة المعاملات بسهولة ويسر، دون أي عوائق أو اهدار للوقت أو أخطاء وارد حدوثها.

– سرعة انجاز المهمة في أقل وقت ودون أي تسريب للبيانات.

– دقة المعلومات من أهم مميزات تلك الخدمة، وبهذا تكون الخسائر شبه معدومة.

– عدم الحاجة إلى المجهود أو التكاليف نظرا لسرعة أداء البرنامج.

– أهم ما يميز برنامج مقيم أنه من الممكن تغيير العديد من البيانات، ومنها تعديل المهنة وهذا يتم بنفس خطوات البداية لتجديد الاقامة، ولكن يتم الضغط على تعديل المهنة، وهذا الأمر يتم تطبيقه على ما يقدمه برنامج مقيم، من خدمات لسرعة إنجاز المهمات وتعديل البيانات، ولكن عند الرغبة في تغيير المهنة لا بد من توفر عدة شروط تم وضعها من قبل القائمين على توفير هذه الخدمة.