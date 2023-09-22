نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر منصة إلكترونية مجانية أطلقتها السعودية.. تعرف على تطبيق أبشر وخدماته الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبشر أو منصة أبشر هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لكي تساعد المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية على إجراء معاملاتهم الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الإدارية وخدمات أبشر سارية على مدار الـ24 ساعة.

لمعرفة المزيد عن تطبيق أبشر: خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية "المرور السعودي" يوضح طريقة تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر بالخطوات.. طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية عبر أبشر

ابشر منصة إلكترونية مجانية أطلقتها السعودية.. تعرف على تطبيق أبشر وخدماته الآن

أبشر يربط إلكترونيًا بين جميع القطاعات الحكومية السعودية

ويساعدك تطبيق أبشر على إجراء جميع معاملاتك الخاصة بك في كل القطاعات الحكومية السعودية. ففي ديوان الوزارة يساعدك أبشر في الاستعلام العام عن المعاملات والتعاميم. وفي الأحوال المدنية يساعدك أبشر على الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وخدمة البدل فاقد والاستعلام عن التأمين الصحي والمعلومات الشخصية. وفي المرور يساعدك أبشر على تجديد استمارة السيارة وتجديد رخصة القيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية.

أبشر يقدم جميع خدمات الحج والعمرة ووزارة الجوازات تطلق "أبشر سفر"

منصة أبشر الرقميه وخدماتها

ويقدم تطبيق أبشر كل الخدمات الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية سواءً للسياحه أو العمل أو للحج والعمرة. فيقدم خدمات التأشيرات بكل أنواعها وخدمات الجوازات ومعلومات سجل السفر وتصاريح السفر والاستعلام عن صلاحية الإقامة. كما يقدم خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج والقيام بإصدار تصاريح الحج لكي يسهل على حجاج بيت الله جميع إجراءات الحج.

تعرف على.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات.. طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية عبر أبشر تعرف على.. خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية تعرف على.. شروط وخطوات إصدار رخصة القيادة عبر منصة أبشر

وخدمة أبشر سفر أطلقتها الجوازات لأول مرة في شهر ديسمبر 2022 في منفذ جسر الملك فهد لإخبار المستخدمين باحتمالية ازدحام المنفذ في أثناء وقت الوصول المتوقع، وكذلك التأكد المسبق من وجود كافّة التصاريح اللازمة للسفر لكي لا يكون هناك أي عائق أمام المسافرين.

كيفية التسجيل في منصة أبشر وعدد المستخدمين الحاليين

يوجد أكثر من 23 مليون مستخدم على منصة أبشر. وقد بلغت عمليات التسجيل لمنصة أبشر أكثر من 1.5 مليار عملية وتم إجراء أكثر من 271 مليون عملية استعلامية على المنصة.

لكي تتمكن من التسجيل على منصة أبشر يجب عليك إدخال رقم الهوية أو الإقامة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واختار اللغة. وعند التحقق من هذه المعلومات يتم تسجيل حسابك على منصة أبشر.

لمزيد من الموضوعات عن أبشر: