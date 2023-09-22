نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن التأشيرة لتتمكن من التحقق ومعرفة إن صدرت تأشيرة السفر إلى السعودية ويتم ختم الجواز من القنصلية السعودية في بلد الشخص المُقدِم على السفر وهذه خطوه مُهمه من إجراءات السفر ويُمكن للمُتقدم حجز رحلة للمملكة في حال كانت نتيجة الاستعلام أنه تم إصدار التأشيرة،

-الاستعلام عن تأشيرة السعودية:

يُمكنك الاستعلام عن التأشيرة بطريقة سهلة إلكترونية عن طريق الخطوات التالية:

1-التوجه إلى منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية.



2-الانتقال إلى تبويب الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها.

3-اختر طلب تأشيرة من قائمة نوع الاستعلام.

4-قم بإدخال رقم الطلب والذي يكون أعلى وثيقة طلب تأشيرة الدخول.

5-اكتب رقم جواز السفر.

6-ادخل رمز التحقق المرئي.

7-اضغط على أيقونة استعلام.

8-يجب التحقق من صدور التأشيرة حيث:

-إن ظهرت لك نافذة تحتوي على رسالة تم إصدار التأشيرة، فهذا يعني أن جواز السفر قد تم ختمة بتأشيرة دخول للسعودية، وسيصل للمُتقدم خلال فترة قصيرة.

-في حالة ظهور طلب تأشيرة الدخول، ووجد باركود في أسفل الطلب، فهذا معناه أنه تتم مراجعة الطلب، وسيتم إصدار التأشيرة في أقرب وقت.

-إن لم تظهر لك أي من الخيارين السابقين، فهذا يعني أن الطلب لم يدخل بعد في قائمة الطلبات تحت المراجعة وإصدار التأشيرة.



رابط الاستعلام عن التأشيرة

قدمت وزارة الخارجية السعودية رابط visa.mofa.gov.sa لتتمكن التحقق من صدور تاشيرة سعودية عن طريق رقم الجواز إلكترونيا لتوفر الوقت والجهد.



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