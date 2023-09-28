نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك عبدالله الجامعي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) عن توفر وظائف إدارية بمسمى كاتب للعمل بمقر المستشفى، لبقية التفاصيل أدناه.
المسمى الوظيفي:
– كاتب.
الشروط:
– درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو العلوم أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).
– دبلوم (سنتين) في (إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (4 سنوات خبرة).
– دبلوم (3 سنوات) في (إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية) أو أي مجال ذي صلة (2 سنوات خبرة).
ملخص المهام الوظيفية:
– توفير الدعم الإداري لتسهيل الاحتياجات السريرية والتشغيلية.
– تنفيذ خدمة العملاء للمرضى وعائلاتهم والزوار.
– المساعدة الإدارية للموظفين ونقل البيانات.
وفي وقت سابق، أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- كاتب. (Ward Clerk)
ملخص المهام الوظيفية:
- توفير الدعم الإداري لتسهيل الاحتياجات السريرية والتشغيلية.
- تنفيذ خدمة العملاء للمرضى وعائلاتهم والزوار.
- المساعدة الإدارية للموظفين ونقل البيانات.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو العلوم أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة (لا يشترط الخبرة).
- دبلوم (سنتات) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. 4 سنوات خبرة.
- دبلوم (3 سنوات) في إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو السكرتارية أو أي مجال ذي صلة. 2 سنوات خبرة.
وفي وقت آخر، أعلنت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر المستشفى، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي أول التخطيط (Planning Specialist).
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال والهندسة الصناعية) والتعليم السريري (مثل الصيدلة السريرية والطب وما إلى ذلك).
- ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة مع البكالوريوس.
- يفضل درجة الماجستير في تخصصات إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال والهندسة الصناعية) والتعليم السريري (مثل الصيدلة السريرية والطب وما إلى ذلك).
- ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة مع الماجستير.