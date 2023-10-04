نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المراعي توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدن بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم فأعلى) في عدة مدن بالمملكة الرياض، الدمام، حائل، الخرج، وذلك لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير المختبر.

– كبير محللي المراقبة والاستجابة الأمنية.

– مهندس شبكات.

– مدير الحسابات الرئيسية.

– قائد فريق شبكة تكنولوجيا المعلومات.

– موظف تخطيط أول (النقل والخدمات اللوجستية).

– مشرف التجارة الإقليمي.

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي.

– مدير قسم الهندسة الكهربائية.

وغيرها من الوظائف..

موعد التقديم:



– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/18هـ ا



وفي وقت سابق، أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (25) وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (تشمل 3 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، المدينة، الجبيل، أبها، الخرج) على النحو التالي:

- مدير التسويق التجاري الإقليمي

- قائد فريق

- مشرف التجارة الإقليمي

- مشرف جودة أول

- مساعد مدير منتج

- مسؤول الإطفاء والسلامة

- مشرف الشؤون التنظيمية

- موظف التدريب الإقليمي

- مشتري أول

- مصمم جرافيك

- موظف مبيعات

- مشرف مختبر

- منسق إقليمي

- مبرمج

- مشرف أنظمة مكافحة الحرائق

- موظف تخطيط أول

- موظف موارد بشرية

- مدير المنطقة الإقليمية

- مدير مبيعات أول

- مدير قسم التسويق التجاري

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية

- الدبلوم

- البكالوريوس

المزايا:

- رواتب تنافسية.

- مكافأة أداء تقديرية.

- بدل سكن.

- تغطية طبية.

- إجازات سنوية.

- مزايا أخرى.

نبذة عن المراعي:

شركة مساهمة سعودية عملاقة تعمل في مجالات الزراعة ومنتجات الألبان وتوزيع المواد الغذائية في السعودية ودول الخليج، تم تأسيس المراعي عام 1977م (قبل نحو 41 سنة) وتعد اليوم أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم، يعمل بها نحو 45،000 موظف لخدمة 50،000 متجر للبيع بالتجزئة وتحقق عائدات تصل إلى 2.2 مليار ريال من مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال سنويًا.