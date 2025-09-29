نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الفيتنامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، اجتماعًا ثنائيًّا مع معالي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، نغوين هونغ دين، جرى خلاله بحث توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية المتقدمة.

وأكد الاجتماع متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري للجنة السعودية-الفيتنامية المشتركة التي تأسست عام 2006، في تعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ودعم نمو التجارة البينية التي ارتفع حجمها من (9.58) مليارات ريال سعودي في عام 2016 إلى (14.11) مليار ريال سعودي في عام 2024.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات إستراتيجية تشمل صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، وصناعة أشباه الموصلات، كما بحث فرص تبادل الخبرات، ونقل التقنية، وتنمية القدرات البشرية في تلك القطاعات الواعدة.

وعُقد الاجتماع بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية الأستاذ محمد بن إسماعيل دهلوي، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين في المملكة.

ويأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة