وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزيرة الإسكان البرتغالية فرص التعاون التجاري والاستثماري

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أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة، معالي وزيرة الإسكان البرتغالية مارينا سولا غونسالفيس، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك