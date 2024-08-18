انت الأن تتابع خبر رسالة استفزازية تشعل الأجواء كاسترو يطلق تحذيرًا ساخنًا للهلال والتحكيم قبل نهائي السوبر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسابق الأندية السعودية الزمن في محاولاتها المستمرة لجلب لاعبين محترفين ذوي خبرة وكفاءة عالية، استعداداً للموسم الجديد في دوري روشن السعودي، وبهدف تحقيق الفوز بكأس الملك والتنافس في البطولات العالمية. في هذا الإطار، أطلق كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تصريحات حادة استفز بها فريق الهلال قبل نهائي السوبر السعودي، حيث حذر من تحديات التحكيم في المباراة.
خلال مؤتمر صحفي
- أشاد كاسترو بالحضور الإعلامي، معبراً عن سعادته بوجود إعلاميين شباب متحمسين لكرة القدم، وتطرق لصعوبة المباراة المقبلة ضد فرق قوية، مؤكداً على أمله في أن ترقى المباراة لتليق بسمعة الكرة السعودية، كما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط". وأضاف كاسترو أن هناك دوراً بالغ الأهمية يلعبه الحكم في تهدئة اللعب وأهمية التحكم في أعصاب اللاعبين خلال المباراة.
- بالإضافة إلى ذلك، وجه كاسترو رسالة قوية لفريق الهلال، مذكراً إياهم بالفوز السابق لفريق النصر عليهم في البطولة العربية. وفيما يتعلق بالتحكيم، صرح كاسترو عن تحفظه المعتاد في الحديث عن التحكيم، لكنه أشار إلى ضرورة الدفاع عن فريق النصر وأهمية أن يكون الفريق في قمة مستواه للفوز بكأس السوبر.
- تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على المنافسة الشرسة والاستعدادات الجادة للموسم القادم، في ظل التحديات القوية التي تواجه الفرق السعودية في سعيها لتحقيق الألقاب والتميز في المحافل الدولية.