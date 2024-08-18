انت الأن تتابع خبر رسالة استفزازية تشعل الأجواء كاسترو يطلق تحذيرًا ساخنًا للهلال والتحكيم قبل نهائي السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسابق الأندية السعودية الزمن في محاولاتها المستمرة لجلب لاعبين محترفين ذوي خبرة وكفاءة عالية، استعداداً للموسم الجديد في دوري روشن السعودي، وبهدف تحقيق الفوز بكأس الملك والتنافس في البطولات العالمية. في هذا الإطار، أطلق كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تصريحات حادة استفز بها فريق الهلال قبل نهائي السوبر السعودي، حيث حذر من تحديات التحكيم في المباراة.

خلال مؤتمر صحفي