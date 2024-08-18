إعلان هام من الموارد البشرية: إجراءات فورية لمن لم يتسلم دعم الحقيبة المدرسية بالسعودية

انت الأن تتابع خبرإعلان هام من الموارد البشرية: إجراءات فورية لمن لم يتسلم دعم الحقيبة المدرسية بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ العام الدراسي 1446 هـ في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 18 أغسطس 2024 م، الموافق 14 صفر 1446 هـ. في هذا الصدد، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي في حسابات الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي.

هذا الدعم يأتي لمساندة أولياء الأمور في تغطية نفقات المستلزمات المدرسية لأبنائهم. ولكن، ظهرت مشاكل لدى بعض الأسر التي لم تتلق المبالغ المخصصة رغم استحقاقها. في هذا المقال، سنوضح الأسباب المحتملة للحالة والحلول المتاحة.

أسباب عدم إيداع دعم الحقيبة المدرسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن سبب عدم إيداع مبلغ دعم الحقيبة المدرسية لبعض الأسر يعود إلى عدم تسجيل أبنائهم في منصة نظام نور أو عدم تسجيل الطلاب في منصة الضمان الاجتماعي. هذه المنصات أساسية لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة. إذا كانت الأسرة قد قامت بتسجيل أبنائها وفقًا لهذه المنصات واستوفت جميع الشروط لكن لم يصلها الدعم، يحق لها تقديم شكوى مالية.

مقدار دعم الحقيبة المدرسية

دعم الحقيبة المدرسية هو 240 ريالا سعوديا، يتم صرفها على دفعات. يمنح الدعم بواقع 80 ريالا لكل فصل دراسي، وذلك لضمان تلبية احتياجات الطلاب في جميع مراحل العام الدراسي. هذا المبلغ يصرف تلقائيا شريطة أن تكون الأسرة قد استوفت الشروط المؤهلة.

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية

للتمتع بدعم الحقيبة المدرسية، يجب توافر الشروط التالية:

تسجيل الأسرة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور: يجب أن تكون الأسرة مسجلة ومستفيدة من البرنامج لضمان استحقاق الدعم.

عمر الطفل: يجب أن يتراوح عمر الطفل بين 6 و18 سنة.

التسجيل في مدرسة حكومية: يجب أن يكون الطفل مسجلًا بانتظام في مدرسة حكومية.

التسجيل في نظام نور: يجب تسجيل الطفل في نظام نور قبل بداية كل فصل دراسي لضمان استحقاق الدعم.

اليك خطوات تقديم شكوى مالية

إذا لم يستلم المستفيد دعم الحقيبة المدرسية رغم استيفاء الشروط، يمكنه تقديم شكوى مالية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط المتاح.

البحث عن قسم برامج الدعم الخاصة بي.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى الدفعات المالية.

الضغط على تقديم شكوى مالية.

كتابة سبب الشكوى المالية وشرح تفاصيل المشكلة.

إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت استحقاقك.

النقر على "حفظ" لتقديم الشكوى.

من خلال هذه الإجراءات يمكن للمستفيدين معالجة أي مشاكل تتعلق بدعم الحقيبة المدرسية وضمان حصولهم على الحقوق المقررة.