انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم توضح آلية نقل الطالب من مدرسة لأخرى عبر نظام نور والشروط المطلوبة 1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاح موقع نظام نور خدمة نقل الطالب من مدرسة لأخرى عبر نظام نور الإلكتروني، كما أنه يتيح إدارة تسجيل أبناء أولياء الأمور في المدارس المختلفة، ويجب لإتمام عملية نقل الطالب من إدارة تعليمية إلى إدارة أخرى جديد توافر بعض الشروط.

نقل الطالب من مدرسة لأخرى عبر نظام نور

تتيح وزارة التعليم إمكانية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى بشكل إلكتروني عبر نظام نور، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بنظام نور.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

يتم النقل مباشرة إلى قسم طلب نقل إلى مدرسة داخل نظام نور.

تحديد اسم الطالب المراد نقله من قبل ولي الأمر، ثم تحديد الإدارة التعليمية التي يتم منها نقل الطالب، وتحديد الإدارة الجديدة التي يتم نقل الطالب إليها.

الضغط على كلمة تثبيت، وذلك من أجل إرسال طلب النقل.

سوف يتم النظر في ذلك الطلب من قبل الجهات المختصة والرد بعد الموافقة عن طريق إرسال رسالة نصية من الإدارة التعليمية الجديدة.

شروط نقل الطلاب عبر نظام نور

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من أجل نقل الطلاب عبر نظام نور من مدرسة إلى أخرى، وهذه الشروط هي:

لابد من أن تكون إقامة أسرة الطالب في المنطقة التي تتواجد بها المدرسة المراد نقل الطالب إليها.

كما يجب أن يكون ولي أمر الطالب لديه حساب في منصة نور الإلكتروني، بشرط أن يكون نشط.

يجب الإلتزام بكافة الشروط والقوانين التي تحددها وزارة التعليم السعودية من أجل إتمام عملية نقل الطالب.

إرفاق المستندات المطلوبة من أجل تثبيت أحقية نقل الطالب إلى الإدارة التعليمية الجديدة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: