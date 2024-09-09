انت الأن تتابع خبر وضع حجر الأساس لـ28 مشروع تنموي جديد في منطقة الجوف السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية وتحت قيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" وولي عهده الأمير "محمد بن سلمان" ، تم تنفيذ الكثير والكثير من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء المملكة ، وفي هذا المقال سنعرض واحدة من أهم المناطق التي سينفذ بها مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية
، إليكم التفاصيل في هذا المقال.
- منطقة الجوف السعودية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها
- في الفترة الأخيرة استعدت منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية لتدشين مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والتي تصل إلى 28 مشروعًا تنمويًا بتكلفة تتجاوز 885 مليون ريال.
- وتشمل هذه المشروعات المرتقبة مرحلتين أساسيتين ،هما:-
- أولا: 11 مشروعا تنمويا بتكلفة تجاوزت 223 مليون ريال.
- ثانيا: وضع حجر الأساس لـ 17 مشروعا إضافيا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 662.4 مليون ريال.
- ومن الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه المشروعات التنموية خدمة سكان المنطقة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم ، وتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية في هذه المنطقة.
- ومن الجدير بالذكر أن تدشين مثل هذه المشروعات التنموية العملاقة يعتبر خطوة مهمة جدا في مشوار تحقيق أهداف المملكة والتي تسعى للوصول إليها طبقًا لرؤية 2030.
نبذة عن منطقة الجوف السعودية
- تعدّ منطقة الجوف من أخصب المناطق في المملكة العربية السعودية ، فهي تعتبر«سلة غذاء المملكة» بسبب تنوع المزروعات فيها ، حيث أن الموقع الجغرافي للمنطقة وكونها ذات مناخٍ معتدلٍ صيفاً بالإضافة إلى خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها ساعدها في حصولها على هذا اللقب.
- كما تشتهر المنطقة بزراعة أشجار الزيتون حيث تقوم الجوف بإنتاج ما يقارب 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.
- وتشتهر المنطقة أيضاً بزراعة أشجار النخيل، حيث تنتج المنطقة قرابة 150 ألف طنٍ من التمور سنوياً. تنتج المنطقة بالإضافة لما سبق الفواكه والخضروات والقمح والشعير.