تفاهم مصري–مغربي على تحليل هيكل الصادرات والواردات وتسريع نمو التبادل التجاري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:00 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل دكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، وكريمة المرس، المستشار الاقتصادي بالسفارة المغربية في القاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية–المغربية.

وأكد محمد فريد أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى مصر والمغرب.

وأشار إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين، باعتباره أداة رئيسية لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يتمتعان فيها بمزايا نسبية.

كما ناقش الجانبان أهمية وضع سياسات وخطط تنفيذية لتحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والمغربية، ويدعم نمو التجارة البينية بشكل مستدام.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية بالتجارة في البلدين، لاستعراض الفرص المتاحة وتحديد سلع يمكن تسهيل نفاذها إلى الأسواق، من خلال تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.

كما بحث الجانبان العمل على مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق انسيابها، مع تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.

وناقش الطرفان تيسير حركة التجارة البينية، وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، خاصة التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

رياض مزور: منفتحون على تنسيق السياسات التجارية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين

ومن جانبه، أكد رياض مزور أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف ضرورة تعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، لضمان تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

