4 مطارات إيطالية تفرض قيود على وقود الطائرات بسبب أزمة الطاقة عالميا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:00 صباحاً - سمر السيد_ فرضت أربعة مطارات في شمال إيطاليا قيودًا على وقود الطائرات بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن استمرار تداعيات االأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مع إعطاء الأولوية للرحلات الطويلة و الطبية.

كما حذرت شركة رايان إير من أن استمرار الحرب مع إيران يُهدد رحلات الصيف في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب التقرير المنشور على موقع يورو نيوز، نظرًا للانخفاض الحاد في مخزونات الوقود، فُرضت قيود تشغيلية في أربعة محاور نقل جوي إيطالية هي: ميلانو ليناتي، وبولونيا، والبندقية، وتريفيزو.

ووفقًا لشركة إير بي بي إيطاليا، ستظل هذه القيود سارية حتى 9 أبريل الجاري على الأقل، بهدف الحفاظ على احتياطيات الخدمات الأساسية.

يأتي ذلك، فيما نصت الإشعارات الرسمية هناك على إعطاء الأولوية لرحلات: الإسعاف الجوي، و الرسمية، وتلك التي تزيد مدتها عن ثلاث ساعات.

أما بالنسبة لجميع الرحلات القصيرة الأخرى، فقد فُرض حد أقصى للإمداد يبلغ 2000 لتر لكل طائرة، حسبما أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا.

وأوضحت الحسابات الفنية التي قدمها الطيارون للصحيفة أن هذه الكمية تضمن أقل من ساعة طيران مستقلة لطائرات مثل بوينغ 737 أو إيرباص A320.

وبدون التزود بالوقود مسبقًا في مطارات أخرى، فإن هذا التقييد سيمنع تسيير الرحلات الداخلية المباشرة.

وقللت شركة “سيف save “، التي تدير مطاري البندقية وتريفيزو، من الأزمة، مشيرة إلى تواجد موردين لتزويد غالبية شركات الطيران بالوقود.

وأكدت الشركة على أنه لا توجد قيود على الرحلات الجوية العابرة للقارات، و كذلك منطقة شينجن.

وأشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا، إلى أن آخر ناقلة محملة بالكيروسين من الخليج العربي ستصل إلى أوروبا في 9 أبريل، مما يشكل مخاطر في المستقبل القريب.

في السياق ذاته، أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية في تصريحات صحفية أن الوضع الحرج بات ملموسًا بالفعل في الأسواق الآسيوية، وأنه كلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، ازدادت أهمية أمن إمدادات الكيروسين.

