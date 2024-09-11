انت الأن تتابع خبر تنبيه من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح قوية تميز الطقس اليوم في هذه المناطق السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء استمرار الأمطار الرعدية التي قد تكون متوسطة إلى غزيرة، حيث من المرجح أن تؤدي إلى جريان السيول في مناطق جازان وعسير والباحة.

كما قد تشمل تأثيرات الطقس

اليوم بعض الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، مع وجود احتمالات لتشكل سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار، إضافةً إلى كميات من البرد في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، وأجزاء من منطقة نجران، حالة من الغيوم الجزئية إلى الكاملة، مع احتمال ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة. هذه التغيرات في الطقس قد تؤثر على الأنشطة اليومية، لذا ينصح بمراعاة التحذيرات المعلنة.

تحذيرات مركز الأرصاد

أشار المركز إلى تفاصيل إضافية حول حالة الطقس على البحر الأحمر والخليج العربي:

البحر الأحمر

الرياح السطحية: ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 8-28 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة عند تكون السحب الرعدية الممطرة في الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: يتراوح من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد يتجاوز مترين في بعض الأماكن.

حالة البحر: تكون خفيفة الموج في الجزء الشمالي، ومتوسطة إلى مائج في الجزء الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: يتراوح من نصف متر إلى متر.

حالة البحر: خفيفة الموج.