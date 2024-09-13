انت الأن تتابع خبر للفوز ب65 ألف ريال أو آيفون 15 أو سيارة جديدة.. كيفية الاشتراك في مسابقة رسيس للعطور 1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة رسيس للعطور عن تنظيمها مسابقة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، وأكد الشركة أنها توفر خصومات رائعة بنسبة كبيرة تتجاوز ال50% و70% على بعض المنتجات، وذلك لجميع عملائها المميزين من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها والوافدين إليها، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي، والذي يعتبر أحد أهم وأبرز الأيام بالمملكة العربية السعودية.

كيفية الاشتراك في مسابقة رسيس للعطور 1446

وصرحت شركة رسيس للعطور عن تنظيمها مسابقة جديدة بمناسبة اليوم الوطني، ووفرت الشركة خصومات على العطور، حيث طرحت الشركة باقة مميزة تتضمن 5 عطور بسعر 394 ريال سعودي، بدلًا من 1520 ريال بخصم يتجاوز ال70%، ووفقًا لذلك العرض فإن سعر العطر الواحد في العرض يأتي بقيمة 74 ريال فقط، وأكدت الشركة أنها توفر جوائز أخرى لعملائها بخلاف العروض والخصومات، ومن أبرزها طرح الجائزة الكبرى بقيمة 65 ألف ريال سعودي، أو هاتف آيفون 15 أو سيارة جديدة، وتكون تلك الجوائز والهدايا بمناسبة مرور 65 سنة على تأسيس شركة رسيس للعطور داخل المملكة العربية السعودية، ويتم منح العملاء الهدايا والجوائز في حالة التسجيل في المسابقة، وذلك بعد قيامه بشراء أي منتج من فروع شركة رسيس الموزعة على مختلف أنحاء السعودية، والطلب من أحد موظفي الفرع التسجيل في المسابقة، أو يمكن التسجيل إلكترونيًا عبر موقع رسيس للعطور وذلك بعد طلب أي منتجات أونلاين، ويتم السحب على الفائزين في اليوم الوطني السعودي.

الاشتراك في مسابقة رسيس 1446

وللاشتراك في مسابقة رسيس للعطور، كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع الشركة وتنفيذ مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وهي: