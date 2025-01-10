انت الأن تتابع خبر أمطار رعدية غزيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طقس شتوي بارد محمل بالأمطار الرعدية الغزيرة تتعرض له بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث من المتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة،كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والرياض والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك،كما هناك توقعات بسقوط ثلوج على جبال اللوز وعلقان والظهر،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

