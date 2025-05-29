انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية السعودية تحدد عدد ووزن الحقائب المسموح به لكل مسافر ابتداء من هذا التاريخ ومفاجأة في وزن الحقيبة المحمولة داخل الطائرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 29 مايو 2025 12:57 صباحاً - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيق سياسة جديدة للأمتعة على الرحلات الداخلية، وذلك اعتبارًا من يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة السفر وتسهيل الإجراءات داخل المملكة دمكهت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل التحديث الجديد في سياسة الأمتعة

شملت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية تتعلق بعدد ووزن الحقائب المسموح بها للمسافرين:

الحقائب المسجلة: يُسمح لكل راكب بحقيبة واحدة بوزن لا يتجاوز 25 كيلوجرامًا .

الحقائب المحمولة داخل الطائرة: يُسمح بحقيبة يدوية لا تتجاوز 8 كيلوجرامات، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة أو حقيبة لابتوب.

قائمة المواد المحظورة على متن طائرات الخطوط السعودية

أكدت الخطوط الجوية السعودية على ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالأمتعة لضمان سلامة الركاب والطائرات. تشمل المواد المحظورة:

السوائل: يُسمح بحد أقصى 100 مل لكل عبوة، على ألا يتجاوز إجمالي السوائل 1 لتر لكل راكب.

الأدوات الحادة: يُمنع حمل المقصات، السكاكين، أو أي أدوات حادة قد تُستخدم كسلاح.

المواد القابلة للاشتعال: مثل البطاريات غير المعتمدة، والمواد الكيميائية التي تصنف على أنها خطرة.

أهداف التعديلات الجديدة في سياسة الأمتعة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى: