في خطوة جديدة نحو تطوير قطاع النقل العام شهدت مدينة جدة اليوم انطلاق أسطول الحافلات الجديد الذي يعِد بتغيير كبير في طريقة تنقل السكان والزوار وهذا المشروع يأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين البنية التحتية وتوفير وسائل نقل حديثة وفعالة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين وحطسج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة في أسعار التذاكر .. النقل الجماعي الجديد يكشف المدن المحرومة من رحلات سابتكو من جدة

تم تدشين أسطول حافلات جدة من قبل الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو بالتعاون مع شركة مواصلات جدة، وهو يعد إضافة نوعية للخدمات النقلية في المدينة حيث يتميز الأسطول الجديد بتكنولوجيا متطورة وراحة عالية لركابه

حيث يحتوي على مجموعة من الحافلات التي تتسم بالتالي:

الحافلات الكهربائية: هذه الحافلات صديقة للبيئة، تعمل بتقنيات متطورة تقلل انبعاثات الكربون، مما يسهم في تحسين جودة الهواء.

أنظمة أمان متقدمة: تم تجهيز الحافلات بأنظمة أمان حديثة مثل الكاميرات الذكية وأجهزة تتبع الحركة لضمان سلامة الركاب.

تصميم داخلي مريح: تحتوي الحافلات على مقاعد مريحة ومساحات واسعة، مما يجعلها مثالية للسفر لمسافات طويلة أو قصيرة.

مميزات إضافية لتعزيز الراحة والكفاءة

بالإضافة إلى ما سبق، يتضمن المشروع عدة مميزات هامة تعزز من تجربة الركاب، منها:

وسائل دفع متعددة: تشمل الدفع عبر البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.

توسيع التغطية الجغرافية: تم تصميم مسارات جديدة تغطي المزيد من الأحياء والمناطق الحيوية.

تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة: توفير أماكن خاصة تسهل تنقلهم بأمان.

أسعار التذاكر وكيفية الحجز