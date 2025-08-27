نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات وهم:

إبراهيم بن أنور بن علي موسى فقيهي، إبراهيم بن طالع بن محفوظ آل الخريص عسيري، إبراهيم بن علي بن إبراهيم آل سليمان القحطاني، إبراهيم محمد بن إبراهيم بن محمد مخلى قيسي، أحمد بن حميد بن معتق البراك الرشيدي، أحمد بن خالد بن إبراهيم القعيمي، أحمد بن دخيل الله بن سمران العزيزي المطيري، أحمد بن شهوان بن أحمد آل عبيد الغامدي، أحمد بن عايد بن مسند الجنيدي الشمري، أحمد بن عقاب بن عليان العضيله المطيري، أحمد بن مصطفى بن أحمد تركي، أحمد بن ناصر بن أحمد أبو عيون، أحمد بن يحي بن علي والبي، أسامه بن صالح بن صياح الدهمشي العنزي، أيمن بن العود بن سعود القعبوبي الرشيدي، إبراهيم بن عادل بن عبدالله الدهاويش الزهراني، باسم بن خضير بن مسفر آل خيري اليامي، بسام بن محمد بن جميل المرواني الجهني، بندر بن سلمان بن يحي الأحمدي المالكي، بندر بن عبد الله بن صالح الحمدان، تركي بن حسين بن محمد مسعودي، تميم بن أحمد بن عبدالله المكرمي، ثامر بن يحي بن جابر الجابري، جابر بن جبار بن محمد النجادي الريثي، جائز بن عقاب بن عبدالله الروقي العتيبي، جبران بن أحمد بن محمد مداوي آل غانم، حزام بن حمدان بن محمد الدريبي الشهري، حزام بن محباس بن محباس آل برقع القحطاني، حسام بن حمدان بن مساعد آل يحي الزهراني، حسان بن صالح بن سليمان العطيفي، حسن بن أحمد بن حسن راجحي، حسن بن جميل ابن حسن السيد الغامدي، حسن بن محمد بن حسن آل مانع، حسين بن علي بن إبراهيم وحيشي عبسى، حسين بن علي بن هادي عويضه آل هتيلة، خالد بن صويلح بن عبد الرحمن العرجان الذبياني، خالد بن طلال بن زكري جريبي، خالد بن مرزوق بن فهاد الخضران الدوسري، خشيم بن هيف بن عبد الله السليس السعدي، راشد بن عامر بن عبدالله آل محبه الشهري، رامي بن علي بن يحي غنيمي، رائد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري، سالم بن عبد الله بن عدلان امبشاريه القرني، سامي بن زامل بن سليمان العرماني، سامي بن سالم بن عيد الفندل العطوي، سامي بن معيوف بن حمود المخلفي، سعد بن سعيدان بن جبران آل عايض القحطاني، سعود بن سويف بن الأسود الأسلمي الشمري، سعيد بن عبدالله بن عبد الهادي قحطاني، سلطان بن دخيل الله بن جرادان الحميدي الثقفي، سلطان بن محمد بن حمدان عوضه الغامدي، سلمان بن صالح بن حامد المقرحي القحطاني، سليمان بن حسين بن محمد وحيش، سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالله الغيث، طارق بن علي بن أحمد مشبع مدخل، طارق بن فيصل بن عبدالعزيز الميبر الدوسري، طه بن حسن بن حامد السليماني، ظافر بن سعد بن زاهر آل عثمان العلياني، عادل بن ناصر بن محمد المنهبي الزهراني، عبدالرحمن بن شبيلي بن مثيب الشيباني القرني، عبد الرحمن بن خالد بن عبدالرحمن المقاطي العتيبي، عبدالرحمن بن راشد بن عبدالله آل شاهر الدوسري، عبدالرحمن بن شايع بن عبد الله آل مسلم القحطاني، عبدالرحمن بن مطلق بن سليمان الذيابي العتيبي، عبدالعزيز بن حسن بن صالح آل السيار، عبدالعزيز بن صالح بن سعيد الشيبه الجعيدي، عبدالله بن إبراهيم بن جابر عسيري، عبدالله بن سالم بن حسن الكالوف، عبدالله بن عبده بن حسين حسين جعفري، عبدالله بن علي بن سلمان العليوي، عبدالله بن علي بن مسفر آل مستور المالكي، عبدالله بن علي بن ناصر الضيف، عبدالله بن فارس بن عايد الشيحي الشمري، عبدالله بن مساعد بن يحي كنعان، عبدالله بن موسى بن محمد ملحان، عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز البصيلي، عبدالمجيد بن صالح بن عبدالرحمن المحيميد، عبده بن حسين بن محمد صيالي مجرشي، عدل بن ناهض بن عدل الروقي الثعلي، علي ابن يحي ابن مداوي القيراني القحطاني، علي بن إبراهيم بن علي الصالح، علي بن صالح بن عمر آل شملان الصيعري، علي بن عبد الله بن براهيم الدحيلي، علي بن عبدالله بن خلوفه آل هادي عسيري، علي بن عبدالله بن هليل آل حزمه الشهري، علي بن فهد بن حميد الشكري السلمي، علي بن محمد بن علي النوخاني عسيري، علي بن محمد بن عيسى عسيلي، علي بن محمد بن مداوي آل شري الوادعي، عمر بن سعيد بن حسين آل الشعشعي القحطاني، عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله آل مبارك، عمر بن نايف بن خلف الأسلمي الشمري، عوض بن عواض بن عيد الشويحطي الحارثي، عوضه بن جمعان بن معيض العدواني الزهراني، عيسى بن سعيد بن عوض آل مفتاح القحطاني، فائع بن محمد بن حسن المعاوي عسيري، فهد بن عبدالله بن محمد العريفي، فواز بن زويد بن زايد المكيده القرشي، فواز بن شاهر بن علي آل رفيده القحطاني، فيصل بن خالد بن خلوفه العامري الشمراني، فيصل بن عبدالله بن سليم الجار الله، قاسم بن عبدالله بن إبراهيم مساوي مقبول حكمي، لؤي بن عدنان بن محمد العوامي، مازن بن أحمد بن عوده البوري الحارثي، مبارك بن عبدالهادي بن حمد الجربوعي المري، مبارك بن محمد بن مبارك المشحن الدوسري، مثقال بن فرحان بن هلال الفريجي الرويلي، محمد بن أحمد بن علي القيمي الشهري، محمد بن أحمد بن قاسم العطيفي، محمد بن أحمد بن سالم العريك، محمد بن تركي بن محمد دباج حمدي، محمد بن حمد بن محمد الودعاني، محمد بن زايد بن زيد العبدي الشمري، محمد بن سالم بن عبدالرحمن آل جعام العمري، محمد بن سالم بن محمد الحكمي الفيفي، محمد بن سعد بن مصلط الشباعي الحارثي، محمد بن سعد بن مطر العلوي الحربي، محمد بن صالح بن حامد القثامي العتيبي، محمد بن صالح بن محمد ذوي علي المجنوني، محمد بن عبدالرحمن بن حسين نجمي، محمد بن عبدالله بن ضيف الله العواجي، محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز القضيبي، محمد بن علي بن أحمد آل حارث اليامي، محمد بن علي بن محمد السلمي، محمد بن فهد بن سليمان الفقير العنزي، محمد بن ناصر بن صالح الشعلان، محمود بن جابر بن يحي الخالدي المالكي، مرضي بن عايش بن عبدالله الشلاقي الشمري، مشاري بن عبدالعزيز بن سليمان البريه، مشعل بن شجاع بن حسن علياني القحطاني، مصلح بن سعيد بن علي الحصنه الشهري، مفرح بن زايد بن علي آل فروان، مفرح بن سعيد بن مضواح المقرحي القحطاني، مفرح بن شطفان ابن هادي الحياني القحطاني، مفلح بن محمد بن مهدي الرمثي الشهراني، موسى بن محسن بن ذيب ناصر آل عبدان، ناضي بن مريبد بن سدحان الفهيدي العازمي، نايف بن محمد بن أحمد جوهري، نواف بن سعود بن عوض الروقي العتيبي، هادي بن حسن بن هادي حريصي، وجدي بن ناصر بن عبدالرحمن المحيسن، وليد بن حسن بن محمد آل شويطه عسيري، يزيد بن فهد بن متعب الهزاع الشعلان، يزيد بن محمد بن يحي المازني عسيري، يوسف بن صالح بن محمد الفليحاني الشراري، العنود بنت أحمد بن عبدالله آل هادي، العنود بنت نبيل بن عبدالرحمن العريفج، ألاء بنت حمود بن ناصر الحربي، بدريه بنت محمد بن عبدالله قيسي، تهاني بنت حجري بن باخت الجابري، جميله بنت محمد بن حسن آل مناع الأسمري، جنى بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل سعيد الشهراني، جواهر بنت صالح بن جمعه الخيبري، دلال بنت سعد بن عالي الحارثي، رحاب بنت سعد بن سعود العميري، رزان بنت إبراهيم بن حمد الظاهري، رزان بنت علي بن مسفر آل مقنع الغامدي، رهف بنت أحمد بن سالم البيضاني الزهراني، ريم بنت سعد بن عبدالله آل ناصر القحطاني، ريما بنت محمد بن سعد آل سليمان القحطاني، ريما بنت مسعد بن عبدالرحمن آل مصبح العامري، زينب بنت حسين بن سالم السالم، ساره بنت إبراهيم بن عيسى الملاح، سعيده بنت علي بن أحمد محجلي خبراني، سميره بنت محمد بن جبران خبراني، شرف بنت يحي بن راجح طميحي، شوق بنت فالح بن مرزوق البديوني العنزي، شيخه بنت حمود بن عيد الجمالي الحازمي، صالحه بنت علي بن أحمد آل إبراهيم السلامي، صباح بنت صالح بن علي السعدي المالكي، صفيه بنت علي بن عالي الغامدي، عائشه بنت أحمد بن فهد الأحمد، عيوشه بنت أحمد بن مبروك بن نخلي، غاده بنت محمد بن سليمان الدبيخي، غدي بنت بدر بن حمزه الرحيلي، غدير بنت سعود بن محمد الشملاني العنزي، فاطمه بنت ذياب بن صيتان الصندلي السبيعي، فاطمه بنت علي بن جبران عوجري خبراني، فاطمه بنت محمد بن عبدالله النغموش، قذله بنت مداوي بن علي الظلافيع القحطاني، لمى بنت عبد العزيز بن إبراهيم المزروع، لمى بنت عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي، مرام بنت مبارك بن سيف العاطفي القحطاني، مريم بنت خلف بن محمد الفريدي الحربي، مشاعل بنت يحيى بن عبدالله السعدي الزهراني، مضاوي بنت شعول بن سعيد آل غانم، معيضه بنت أحمد بن عوض البارقي عسيري، منى بنت أحمد بن حسن آل بن مشاري عسيري، منيره بنت مطيع بن محمد السويلمي العطوي، نجد ضيف الله بن مرزوق بن ناصر العريدي العتيبي، ندى بنت عبدالله بن سعد البشري الحربي، نوال بنت سعيد بن عواد البشري الحربي، نوال بنت هندي بن ناجي الجريشي الرشيدي، نوف بنت علي بن صالح بن حرب المري، نوف بنت محمد بن علي الفود مباركي، هاشميه بنت مصطفى بن هاشم الشخص، هند بنت سعود بن لويزان الجعفري العنزي، هند بنت عبد الله بن محمد جراد، وجود بنت عبدالرحمن بن علي محنشي، وفاء بنت ظافر بن فايز آل زخران الشهري