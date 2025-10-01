العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يغلق ممرا متاحا للمتجهين شمالا من جنوب غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يغلق ممرا متاحا للمتجهين شمالا من جنوب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 10:25 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه سيغلق شارع الرشيد، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، "سيتم اغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12,00، التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش". وأضاف "الانتقال جنوبا سيسمح لمن لم يتمكن من اخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش".

