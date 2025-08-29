خبر يهز مستفيدي الضمان الاجتماعي .. صرف زيادة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

الرياض - كتبت رنا صلاح - في الأسابيع الأخيرة تصاعدت التساؤلات في أوساط مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بشأن وجود مبالغ إضافية أو زيادات استثنائية بمناسبة المولد النبوي الشريف، خاصة مع اقتراب موعد صرف معاش دفعة سبتمبر 2025، هذه الأخبار التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت اهتمامًا واسعًا، كونها تحمل بشرى سارة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على هذا الدعم كدخل أساسي يعينهم على مواجهة التزامات الحياة اليومية . طقبذث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج الضمان الاجتماعي، سارعت إلى توضيح الصورة وقطع الطريق أمام انتشار الشائعات فقد أكدت بشكل رسمي أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بإضافة زيادة استثنائية بمناسبة المولد النبوي وأن جميع الأخبار المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

كما شددت الوزارة على أن البيانات الصحيحة والأخبار المؤكدة لا تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية مثل الموقع الإلكتروني للوزارة أو الحسابات الموثقة على منصة إكس (تويتر سابقًا) وأوضحت أن تداول مثل هذه الأخبار عبر مجموعات التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع غير الموثوقة يهدف فقط إلى إثارة الجدل وبث البلبلة بين المستفيدين.

لماذا تنتشر مثل هذه الشائعات؟

من المعروف أن أي خبر يتعلق بزيادة الرواتب أو إضافة دعم مالي يحظى باهتمام واسع، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها بعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومع اقتراب المناسبات الدينية والوطنية، تزداد التوقعات بصدور مكرمات ملكية أو زيادات استثنائية، وهو ما يدفع بعض الحسابات غير الموثوقة إلى إطلاق أخبار غير مؤكدة تجذب انتباه الناس وتزيد من معدلات التفاعل.

لكن الخبر الأكيد حتى اللحظة، وفق تصريحات الوزارة، هو أن صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025 سيتم في موعده المعتاد دون أي زيادة استثنائية مرتبطة بالمولد النبوي الشريف.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025

بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي ثابت في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، حيث يتم حينها التقديم أو التأخير يومًا واحدًا.

وبناء على هذا التنظيم، فإن موعد صرف دفعة سبتمبر 2025 سيكون يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث ستودع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، ويستطيع الجميع سحبها والاستفادة منها ابتداءً من الساعات الأولى من ذلك اليوم.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الدعم وحالة الاستحقاق

حرصًا على تسهيل الإجراءات، أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وموعد الإيداع عبر البوابة الرسمية للضمان الاجتماعي ويمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل الدفعة من خلال:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى قسم المدفوعات المالية.

اختيار دفعة سبتمبر 2025 للاطلاع على قيمة الدعم وحالة الاستحقاق.

أهمية الضمان الاجتماعي للفئات المستفيدة

لا يخفى على أحد أن برنامج الضمان الاجتماعي يمثل طوق نجاة للعديد من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود أو المعدوم. فهو يوفر دخلًا ثابتًا يساهم في تغطية تكاليف المعيشة الأساسية مثل الغذاء، السكن، التعليم، والرعاية الصحية. وتولي الدولة، عبر هذا البرنامج، اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأضعف، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.