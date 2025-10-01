نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إمام عاشور خارج معسكر المنتخب لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تلقى تأكيدات طبية بصعوبة لحاق إمام عاشور بمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8و12 أكتوبر المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن جهاز منتخب مصر تأكد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، ان الحالة الصحية لإمام عاشور غير مستقرة خاصة بعد إصابته بفيروس A، وأنه سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الأهلي خلال الـ10 أيام المقبلة، وسيبدأ التأهيل تدريجيا بعد غيابه فترة طويلة عن التدريبات على أن يعود للتدريبات الجماعية عقب التوقف الدولي المقبل.