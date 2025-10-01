نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المحكمة الرياضية الدولية لم تحدد حتى الآن، موعد الجلسة الأولى لمناقشة القضية المرفوعة من بيراميدز لسحب بطولة الدوري للموسم الماضي من النادي الأهلي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور نقلًا عن مسؤول داخل اتحاد الكرة: "ما تم بلاغنا به هو أن المحكمة الدولية حددت هيئة التحكيم الخاصة بالقضية، وستتولى الهيئة الإطلاع على كافة الملفات قبل تحديد الجلسات تمهيدا لإصدار القرار النهائي".

وتابع: "المحكمة الدولية لم تنظر القضية حتى الآن، كما أن بيراميدز لم يسحب الشكوى والجلسات ستحدد خلال الفترة المقبلة".