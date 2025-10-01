نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من «نو لوك» إلى الرقص.. «شيكو بانزا» بين انصلاح الأحوال ومصير يناير المجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك مطلع الموسم الحالي في التعاقد مع اللاعب الانجولي صاحب الـ 26 عاما، شيكو بانزا الجناح الأيسر لفريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

قصة «بانزا» من الألف للرقص

خاض شيكو بانزا مع فريق الزمالك منذ قدومه 5 مباريات، تمكن من تسجيل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ولم يصنع أي فرصة حاسمة لزملائه بالفريق.

سجل بانزا هدف عن طريق «No look» أو ما يسمى بعدم النظر إلى المكان التي تذهب فيه الكرة، وعلى الرغم من سهولة الأهداف التي سجلها، إلا أن جماهير وإعلام الزمالك توسمت خيرا في اللاعب، وشعرت أن اللاعب سيكون أساسي في المرحلة الحالية.

سرعان ما تبدلت الأحوال، وبدأت تظهر تصريحات صحفية خارجية، أن الفريق البرتغالي سيقدم شكوى إلى "الفيفا"، بسبب عدم الحصول على مستحقاته في صفقة بانزا.

بدأ مدرب الزمالك في استبعاد اللاعب، ولكن المثير للجدل أن اللاعب لم يظهر إهتمام، ورغم ذلك تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل، مقطع يظهر فيه اللاعب وهو يرقص أحد الراقصات الأفريقية.

وليست المرة الأولى التي يفعلها بانزا، وتحديدا بعد فقدان الزمالك للنقاط، فهل يوصل بانزا رسالة إلى الجهاز الفني للزمالك أم أنها حالة من اللامبالاة؟

صلاح الأحوال ومصير يناير

علم «دوت الخليج الرياضي» أن اللاعب يقترب من الرحيل عن الفريق إذا استمر على هذا المنوال، وتحديدا في يناير المقبل، بالأخص في فترة الإنتقالات الشتوية، فهل تنصلح الأحوال.. أم يكون بانزا عابر خفيف الظل على القلعة البيضاء؟ وما هو مصير مستحقات الفريق البرتغالي؟