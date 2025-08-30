الرياض - كتبت رنا صلاح - يمثل سعر الوقود في المملكة واحدًا من العناصر الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث النفقات اليومية للأفراد فالوقود من السلع الاستراتيجية التي تتداخل مع سلسلة واسعة من الأنشطة بدءًا من تشغيل المركبات ووسائل النقل مرورًا بالمصانع والمرافق الصناعية، وصولًا إلى الاستخدامات المنزلية كالتدفئة والطهي لذا فإن أي تعديل على أسعار الوقود يكون له صدى واسع لدى المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال على حد سواء تذضكج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل .. أرامكو تفجرها - سعر لتر الديزل يسجل رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ السعودية

في المملكة العربية السعودية يعتمد على الوقود بأنواعه كمصدر رئيسي للطاقة، سواء كان ذلك داخل المدن أو على الطرق السريعة، أو حتى داخل المنشآت الصناعية والزراعية التي تعتمد على تشغيل المولدات والآلات الثقيلة كما أن وسائل النقل الخاصة والعامة تستند إلى الوقود التقليدي، بدءًا من مركبات الركاب الصغيرة إلى شاحنات نقل البضائع الضخمة.

ولهذا السبب، فإن تحديد الأسعار ومتابعتها يعدّ من المهام التي تأخذها الجهات المختصة على محمل الجد وتتولى شركة أرامكو السعودية مسؤولية تسعير منتجات الوقود، وتقوم بتحديث الأسعار بشكل دوري بما ينسجم مع حركة الأسواق العالمية من جهة، والسياسات الاقتصادية للمملكة من جهة أخرى ومن هنا جاءت أهمية متابعة آخر التحديثات الدورية لأسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال وغيرها من المشتقات النفطية.

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود داخليًا وخارجيًا

لا تُحدد أسعار الوقود في السعودية بمعزل عن العوامل الدولية والمحلية فعلى المستوى العالمي، تلعب تقلبات أسعار النفط الخام دورًا أساسيًا في تحديد تكلفة المنتجات النهائية وكلما ارتفعت أسعار النفط عالميًا، كان من المتوقع أن ينعكس ذلك على الأسعار داخل المملكة، مع مراعاة السياسات الداعمة والحماية التي توفرها الحكومة للمستهلك النهائي.

أما على المستوى المحلي فهناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار الوقود، من بينها تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، إضافة إلى جهود الدولة الرامية إلى تقليل الدعم على بعض أنواع الوقود لتحقيق الاستدامة المالية وفي هذا السياق شهدت أسعار الديزل ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية العام الحالي بلغت نسبته 44%، ما يُظهر بوضوح تأثير تعديل السياسات الاقتصادية على التكلفة النهائية للمنتج.

سعر الديزل وأهميته في الأنشطة الصناعية والنقل

وصل سعر لتر الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال سعودي ويتميز الديزل بكفاءته المرتفعة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، ما يجعله الخيار الأمثل للسيارات الثقيلة والحافلات والشاحنات التي تنقل البضائع عبر الطرق الطويلة، فضلاً عن استخدامه المكثف في المولدات والمعدات الثقيلة داخل المصانع، ويعني ذلك أن أي ارتفاع في سعره سينعكس مباشرة على تكاليف التشغيل والإنتاج، وقد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات المرتبطة بالنقل.

سعر البنزين 91 وبنزين 95: ما الفرق بينهما؟

أما على صعيد المركبات الخفيفة، فإن الوقود الأكثر استخدامًا هو بنزين 91، الذي يُباع بسعر 2.18 ريال سعودي للتر الواحد.

يوعد هذا النوع من البنزين خيارًا اقتصاديًا لمعظم السيارات التقليدية التي لا تتطلب وقودًا عالي الجودة من حيث نسبة الأوكتان، يفضله السائقون لكونه يوفر أداءً مقبولًا بسعر أقل مقارنة بأنواع أخرى.

في المقابل نجد بنزين 95 الذي يباع بسعر 2.33 ريال للتر ويتميز هذا النوع من البنزين بتركيبته التي تساعد على تحقيق أداء أكثر سلاسة وفاعلية للمركبات ذات المحركات عالية الأداء فالسيارات الحديثة والفاخرة التي تتطلب احتراقًا أنظف ومعدل أوكتان أعلى تحقق بفضل بنزين 95 قوة أكبر واستهلاكًا أكثر كفاءة على الطرق السريعة.