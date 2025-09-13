نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن الرياض تعرب عن ترحيبها بقرار الأمم المتحدة اعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته.

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذا القرار والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل 142 دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدما نحو مستقبل يحكمه السلام وبحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

إعلان نيويورك صادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، حسب البيان.

وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".